IE University incorpora a su claustro 23 nuevos profesores e investigadores de perfil internacional

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE University ha anunciado la incorporación de 23 nuevos profesores e investigadores a tiempo completo de perfil internacional al claustro de la institución.

Los expertos, que proceden de instituciones como Harvard University, MIT, University of Pennsylvania o London School of Economics, entre otras, se unen al faculty de IE University, integrado por expertos que publican sus investigaciones en revistas de prestigio mundial y forman cada año a más de 8.000 alumnos de 140 países en las cinco Escuelas que integran la institución: IE Business School, IE School of Science and Technology, IE Law School, IE School of Politics, Economics and Global Affairs e IE School of Architecture and Design.

"El claustro de profesores e investigadores de IE University es nuestro gran activo por su alto perfil académico, su carácter innovador, su compromiso docente y su contribución continua a la sociedad", ha señalado el rector de IE University, Salvador Carmona.

El rector de la institución ha destacado que profesores e investigadores "cada día trabajan para innovar en las aulas, para inspirar a los alumnos y apoyar su crecimiento profesional".

"Desarrollan nuevas teorías sobre sus áreas de expertise, publican en los principales journals internacionales, promueven el debate y proponen nuevas soluciones a los desafíos que afrontamos en la sociedad", concluye Carmona.