Más de 150.000 escolares propondrán cómo incluir al alumnado con discapacidad en la diversión y el ocio

Archivo - El 43º Concurso Escolar ONCE - ONCE - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha lanzado el 43º Concurso Escolar ONCE que, bajo el lema 'Divertirnos es cosa de tod@s', propone a las aulas imaginar nuevas formas de disfrutar, celebrar y compartir sin que nadie se quede fuera.

La nueva edición invita al alumnado a pensar cómo pueden ser más inclusivas las experiencias de ocio que forman parte de su vida cotidiana: una fiesta de fin de curso, un concierto, una película, una actividad deportiva, una visita a un museo o una tarde de juegos con amigos.

Para lograrlo, cada aula deberá imaginar una experiencia compartida de ocio inclusivo en torno a un personaje con discapacidad creado por ellos. El objetivo será mostrar cómo esa experiencia puede ser adaptada y disfrutada entre todas las personas.

La ONCE pone el foco en una dimensión esencial de la vida de todas las personas: el derecho a disfrutar del ocio y la cultura en igualdad, gran vía de socialización.

La entidad recuerda que "la inclusión no solo debe estar presente en la educación, el trabajo, la movilidad o los espacios públicos; también debe llegar a los momentos de diversión, celebración y convivencia".

Para facilitar el trabajo en clase, el profesorado cuenta con un vídeo de contextualización, disponible en la web del concurso, que presenta la temática de la edición de una forma cercana, visual y motivadora para el alumnado.

También se pondrá a disposición de los centros, a partir de octubre, el juego de cartas 'Ponte en mi lugar', un recurso educativo gamificado, disponible en formato digital e imprimible, que ayudará al alumnado a reflexionar sobre las barreras que pueden encontrar distintas personas con discapacidad en diversas experiencias de ocio compartido.

Cada carta tendrá un personaje capaz de incluirse en mil espacios y, además, habrá 'cartas especiales' que enlazarán con personajes reales.

El objetivo es que cada estudiante comprenda que la accesibilidad no depende solo de rampas o adaptaciones físicas, sino también de la información, la comunicación, los apoyos, la organización de los espacios y, sobre todo, de la actitud de las personas.

El concurso es una propuesta "sencilla y flexible" para los docentes, pensada para integrarse fácilmente en el aula y trabajar competencias relacionadas con la empatía, la convivencia, la creatividad, la comunicación, la participación social y el trabajo en equipo.

En el Concurso Escolar ONCE pueden participar todos los estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados de 3º a 6º de Primaria, 1º a 4º de ESO, FP Básica y Educación Especial.

Para reconocer el esfuerzo de las aulas participantes, aquellas que suban su trabajo recibirán la pulsera oficial de esta edición para todo su alumnado.

Las aulas ganadoras en la fase autonómica recibirán un premio de 300 euros para realizar una experiencia de ocio compartido elegida por y para el aula.

Por su parte, los coles ganadores a nivel estatal vivirán un premio muy especial: la organización de un Festival Inclusivo de fin de curso en su propio centro, con talleres, música, juegos, actividades deportivas, decoración y propuestas participativas pensadas para celebrar que divertirse es cosa de tod@s.

El jurado valorará especialmente la creatividad del trabajo, la calidad de la propuesta de ocio inclusivo y la accesibilidad del trabajo presentado, de forma que cualquier persona pueda comprender y disfrutar la idea. Las inscripciones ya están abiertas en: 'www.concursoescolaronce.es'.