MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha abordado con los rectores en el Consejo de Universidades los retos de agilizar y flexibilizar la burocracia en el sistema universitario y en la administración de la ciencia y de la investigación, además de endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades.

"Les he lanzado el reto de que trabajemos conjuntamente en esa lucha que tenemos por agilizar y flexibilizar la administración de la ciencia y, en definitiva, de la burocracia en torno a la ciencia y a la investigación", ha indicado a la prensa Morant tras la reunión de este lunes en Madrid, acompañada por la presidenta de Crue Universidades Españolas, Eva Alcón, y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz.

La ministra ha señalado que son conscientes del "gran reto" que tiene por delante, que es facilitar la llegada de los recursos, de la financiación del Gobierno que "está financiando más que nunca a la ciencia" aunque deben hacer "mejor". Según ha indicado, se hará con las universidades y se extenderá también a los organismos públicos de investigación.

"Por supuesto que el dinero público siempre tiene que tener los controles necesarios pero los necesarios y no excesivos de manera que no obstaculicemos el trabajo que tienen que hacer las universidades y los organismos de investigación que es investigar y no hacer tanto trabajo administrativo", ha afirmado Morant.

Por otra parte, Morant ha trasladado a los rectores que exigirá a las comunidades autónomas corresponsabilidad para abordar la Ley Orgánica del Sistema Universitario y en concreto, a las gobernadas por el Partido Popular, para afrontar el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que lo ha calificado como "reto inminente".

El programa implica que el Gobierno financie con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores ayudante en las universidades públicas a partir del próximo curso 2024-2025, plazas a las que se sumaría unas 800 financiadas por las CC.AA. para llegar a la estimación de 4.200 de plazas que se necesitarían.

"Las dudas han quedado concentradas en comunidades autonómicas gobernadas por el Partido Popular. El resto, y algunas comunidades autónomas del Partido Popular, han expresado que sí que entran", ha respondido Morant, y ha dicho que Galicia todavía no le ha confirmado pese a que algunos medios de comunicación han publicado que se compromete a financiar estas incorporaciones.

La ministra ha puntualizado que "el problema no es la LOSU, el problema es la temporalidad en las universidades". "La LOSU es el mecanismo y el instrumento", ya que de hecho ha señalado que la reforma de la Ley de la Ciencia y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) son dos "poderosas herramientas".

"Son dos leyes que contemplan la ambición de mejora de las universidades y que garantizan la necesidad de trabajar para alcanzar un gasto público en I+D del 1,25% del PIB nacional, y en universidades, del 1%", ha recordado Morant.

Por su parte, Alcón, durante su intervención en la reunión, ha insistido en la necesaria corresponsabilidad de las comunidades autónomas para alcanzar las plazas totales que se necesitan para poder desarrollar la LOSU.

"Las universidades tenemos necesidades superiores, pero es un buen paso que nos permite seguir avanzando y desde CRUE confiamos en que las autonomías se unan al programa", ha indicado la presidenta de la CRUE, quien ha celebrado la aprobación de la segunda convocatoria del sexenio de transferencia y ha puesto en valor el potencial de las universidades en investigación e innovación, "como demuestra el éxito en el programa Horizonte Europa".