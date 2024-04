Morant pide a las universidades que estabilicen a los investigadores atraídos con el programa María Zambrano

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido a las universidades que estabilicen a los investigadores que volvieron a España en 2022 mediante las ayudas de atracción de talento internacional María Zambrano que acaban este año, después de que la mitad de ellos, alrededor de 700, haya denunciado recientemente su actual situación laboral.

"El mensaje que yo envío a las universidades es que, en la medida de sus posibilidades, vayan estabilizando a todo este personal que en su día se marchó de nuestro país porque no tenían una oportunidad contractual, les hemos ofrecido una oportunidad contractual. Han venido con esa oportunidad contractual y ahora lo que tienen que hacer las universidades es la parte que les corresponde a ellos", ha respondido Morant en referencia a la denuncia adelantada por el diario 'El País', tras la reunión que ha mantenido en Madrid con los rectores en el seno del Consejo de Universidades.

Alrededor de 700 investigadores denuncian su situación laboral por el fin de este plan y dificultades como por ejemplo "para presentarse a programas para convertirse en fijos, al considerarlos externos a esa universidad".

En este sentido, la ministra ha matizado que a este plan de atracción de talento se sumaron alrededor de 1.500 investigadores y que pertenece a una convocatoria con Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Fuimos capaces de atraer del entorno de 1.500 investigadores y investigadoras, personal docente que tuvo a disposición este programa y que estuvo nutriendo a las universidades y por supuesto las universidades tienen la capacidad de estabilizar a este personal dentro de las convocatorias futuras del personal", ha contestado Morant.

Sobre las demandas de estos investigadores que denuncian su situación, Morant ha añadido: "Lo que entiendo que me están pidiendo los investigadores era que nosotros impusiéramos a las universidades la estabilización. Yo creo que como sistema nos tenemos que imponer todos, lo diga o no lo diga un contrato, lo ponga escrito explícitamente o no, tenemos la obligación de atraer y de retener el talento".

Además, Morant ha destacado que el programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas "es uno muy específico que sirve para un personal que ya existe ahora en las universidades pero que tiene unos contratos temporales y precarios que no están en sintonía con el general de los contratos del país". El Gobierno financiaría 3.400 plazas de profesores ayudante y las Comunidades Autónomas 800 hasta llegar a las 4.200 plazas.

La ministra ha señalado que en las universidades hay un 49% de personal que tiene un contrato temporal, por lo que este programa "viene a atajar ese determinado problema".