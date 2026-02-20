El PP quiere tumbar el decreto 'antichiringuitos' universitarios del Gobierno con una enmienda a una ley del PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Universidades, Diana Morant, - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) para tumbar el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades mediante una disposición derogatoria única a la norma impulsada por el PSOE.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, los populares consideran que el Gobierno "se ha extralimitado" en la regulación de este real decreto que, a su juicio, "precisa rango de ley".

Además, el PP cree que "se ha generado inseguridad jurídica, se ha aprobado sin consenso, y establece unos criterios que no persiguen buscar la calidad del sistema universitario, todo ello de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen".

Este real decreto ya ha sido recurrido en el Tribunal Supremo por varias administraciones, como la Comunidad Autónoma de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura o La Rioja; o las instituciones académicas CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis o Francisco Marroquín, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Gobierno modificó el decreto para contar con el visto bueno del Consejo de Estado, que en su dictamen recordó dos observaciones esenciales.

Por ello, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades eliminó la exigencia de experiencia en gestión universitaria de la entidad promotora. No obstante, el equipo directivo de la universidad sí deberá contar con experiencia de gestión universitaria.

Así, cuando el proyecto de universidad presente la memoria para su evaluación, deberá reflejar quién es el primer equipo que supuestamente liderará la institución, con el objetivo de que tenga solvencia.

Por otro lado, el Consejo de Estado reflejó que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para que las nuevas universidades amplíen su oferta de títulos no podía ser vinculante. Con la modificación del decreto, la ampliación de títulos universitarios deberá pasar por la Conferencia General de Política Universitaria pero no será vinculante.