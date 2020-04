Save the Children celebra las medidas de Educación pero avisa: pueden no ser adecuadas en la práctica

Docentes, padres y alumnos valoran la posibilidad de abrir centros en julio y la no evaluación de las tareas durante el confinamiento

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Save the Children considera que las medidas acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles para que la crisis provocada por el coronavirus afecte lo menos posible al aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas son "adecuadas" en los objetivos, pero "pueden no serlo en la práctica, dada la falta de concreción normativa y de recursos así como de consenso con las comunidades autónomas, que serán quienes tengan que aplicarlas".

Las medidas acordadas por el Ministerio de Educación y los consejeros autonómicos (posibilidad de apertura de colegios para clases de refuerzo y actividades en julio; adaptar el currículo del próximo curso para incorporar los aprendizajes básicos no abordados en éste; y no evaluar los contenidos dados durante el confinamiento) son algunas de las iniciativas que propusieron Save the Children y cerca de 40 organizaciones y especialistas a la ministra Isabel Celáa.

"Los acuerdos van en la buena dirección pero su eficacia está sujeta a que se concreten aún más y se dote de recursos al sistema educativo", afirma Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

Sobre la apertura de los centros en el mes de julio para actividades no lectivas, Perazzo celebra la medida, al considerarla un "estímulo" necesario después de un período de desvinculación del aprendizaje. Pero advierte de que para que este recurso llegue a quienes más lo precisan "será fundamental conectarlo con la evaluación de necesidades de aprendizaje de cada alumno y poner recursos suficientes".

La ONG aconseja además que la planificación para julio sea liderada desde las administraciones educativas en colaboración con los Ayuntamientos y que el Gobierno central dote a las autonomías de suficientes recursos a través de un programa de cooperación territorial.

Con respecto a la de impulsar un programa especial de refuerzo educativo el próximo curso, la ONG hace hincapié en la necesidad de que haya una dotación presupuestaria para implementar este apoyo, que además tendrá que darse tanto en horario extraescolar como dentro del aula.

"Los centros educativos con alumnado socialmente desaventajado arrastraban déficits de recursos y personal adecuado, como muestra el informe PISA, y ahora las necesidades educativas y psicosociales de los niños y niñas que atienden se agravan --indica Perazzo--. Proponemos que este programa dote de recursos extra a los centros educativos con alumnado desfavorecido, como bajadas focalizadas de ratio, profesorado extra de apoyo, trabajadores sociales, orientadores".

En este sentido, sobre la adaptación del currículo para que en el curso 2020-2021 los niños adquieran los aprendizajes que este año no se les han impartido, la organización muestra su "preocupación" por la sobrecarga de contenido.

¿QUÉ OPINAN DOCENTES, PADRES Y ALUMNOS?

Del mismo modo, sindicatos docentes, asociaciones de padres y madres de alumnos y asociaciones de estudiantes celebran que se permita la apertura de los centros educativos en julio para ofrecer clases de refuerzo y que los contenidos educativos trabajados desde casa de manera telemática por el cierre de colegios e institutos como consecuencia de la pandemia por coronavirus no cuenten para la evaluación.

Según indicó a Europa Press la responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca, no evaluar durante el tiempo que se permanezca en casa "garantiza la equidad y la justicia" para los alumnos, ya que, tal y como señala el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, hay entre un 10-12% de alumnos que no tienen dispositivos o conectividad para trabajar en casa.

Además, así se aplicaría "la lógica de la evaluación continua", teniendo en cuenta los dos trimestres anteriores, según señala Mario Gutiérrez, responsable de educación de CSIF, algo en lo que está de acuerdo la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE). Su presidente, Nicolás Fernández, apuesta en este sentido por la "flexibilidad total" a la hora de evaluar a los alumnos.

También asociaciones de padres y madres como la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) valora positivamente esta medida, al igual que los estudiantes, como la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y el Sindicato de Estudiantes, que destacan que si, por el contrario, sí se tuviese en cuenta el trabajo online, habría desigualdad entre unos alumnos y otros.

Por lo general, tanto sindicatos como AMPAs y alumnado están también de acuerdo con que se puedan abrir los centros escolares en el mes de julio para dar clases de refuerzo. Si bien tanto UGT como CSIF, CCOO y ANPE ponen el foco en que el personal que imparta estas actividades durante ese mes sea personal externo al centro y dudan de que se puedan abrir centros en determinadas zonas por las condiciones meteorológicas.

Únicamente CONCAPA se posiciona en contra de la apertura de centros en julio. "Saldremos de un confinamiento de casi dos meses y se necesita el periodo estival para rebajar el nivel de estrés acumulado", opina su presidente, por lo que apuesta por comenzar el siguiente curso cuanto antes, como por ejemplo, "en el primer día posible del mes de septiembre de este año".