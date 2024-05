La UCJC utilizará la Inteligencia Artificial en todas las asignaturas de todos sus grados a partir de septiembre

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Camilo José Cela, Héctor Escamilla, ha anunciado que a partir de septiembre "en el 100% de las asignaturas de los grados" utilizarán la Inteligencia Artificial para realizar proyectos y permitir que los alumnos "aprendan de la mejor manera posible".

Así lo ha manifestado el rector durante la segunda jornada de la cuarta edición del encuentro internacional sobre educación, Global Education Forum (GEF), ha tenido lugar este jueves en el Campus Villafranca de la UCJC, donde se han reunido los profesores de SEK Education Group para obtener formación de expertos sobre inteligencia artificial, así como colaboración entre docentes para implementar buenas prácticas con esta tecnología en la experiencia de docencia y aprendizaje.

En su clase magistral, Dan Levy, profesor de la Universidad de Harvard, ante una audiencia de 400 profesores de la UCJC y de SEK International Schools, ha ofrecido casos de uso en los que la inteligencia artificial es utilizada en su universidad.

"ChatGPT no es ni bueno ni malo para la enseñanza. Sus diferentes usos pueden llevar a diferentes niveles de aprendizaje, y nuestro reto es pensar en cómo utilizar esta tecnología para ayudarles a aprender y que no les limite en su formación", ha señalado.

Por su parte, Fernando Díaz del Castillo, Chief Learning and Technology Office en Mentu, ha afirmado que la IA "ayuda a aumentar nuestra propia inteligencia y a colaborar y a aprender con otros".

Además, Andrés Pedreño, fundador de 1MillonBot, ha ofrecido herramientas y recursos para el claustro. "Hay que abrazar la cultura del cambio rápido", ha dicho.

Para diseñar experiencias de aprendizaje con inteligencia artificial, Estíbaliz Pérez, fundadora de Edunova, y Melchor Gómez, profesor de la UNAM, han mostrado cómo utilizar los prompts de la inteligencia artificial generativa para brindar ideas que ayuden a los profesores a preparar clases.

Según Gómez, "el profesor debe saber liberarse de las tareas repetitivas y ahorrar tiempo con la ayuda de la IA y centrarse en realizar tareas creativas con sus alumnos".

La jornada se ha centrado en el diseño de experiencias de aprendizaje con inteligencia artificial y las soluciones que esta tecnología ofrece a estudiantes y profesores, además de mostrar multitud de casos prácticos de éxito en el uso de la IA en colegios y universidades.

La UCJC ha contado con la participación de alumnos y profesores que han presentado casos de uso de la IA en SEK Education Group. Entre los proyectos presentados en la jornada de hoy entre la comunidad educativa de SEK Education Group han destacado Creating IB Planners, Intelligent Learning strategies for a sustainable academic future, developing teaching resources and lesson plans with AI: new tools for teacher training, Designing Learning Activities in Cambodia, Ai as legal advisor, Computing and AI Lab- CAILab, Use of IA for Advanced Guidance, One Million Bots.