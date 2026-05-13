Derechos Sociales convoca subvenciones para asociaciones de protección animal con 2 millones de euros de presupuesto

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -
La Secretaria de Derechos Sociales ha convocado subvenciones destinadas a entidades de protección animal con un presupuesto de 1.994.971 euros, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las ayudas irán destinadas a mejorar la vida, custodia y cuidado de gatos comunitarios perteneciente a colinas felinas, su correcta identificación y evitar su proliferación descontrolada. La segunda línea está dirigida a actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida, identificación, esterilización y cuidado de otros animales de compañía abandonados. Del presupuesto total, un millón de euros se destinarán a las colonias felinas y 994.971 euros a los animales abandonados.
Podrán obtener la condición de beneficiarias las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, no pertenecientes al sector público, de nacionalidad española y con residencia fiscal en España, cuyos estatutos establezcan como fin principal la protección y defensa de los animales.