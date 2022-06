Héctor Izquierdo, nombrado comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del hasta ahora secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo Triana, como comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, que sufrió la erupción del volcán de Cumbre Vieja, entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021, 85 días.

Así lo ha dado a conocer el Ejecutivo, que ha informado de que Héctor Izquierdo nació en Los Llanos de Aridane (La Palma) en 1974 y es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas). Además, cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa (IE Business School), un master en Investigación en Economía por ICADE y es licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y empresariales: ICADE E-3.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha apuntado también que Héctor Izquierdo ha desarrollado su carrera profesional, en una veintena de países, simultaneando las áreas directiva, docente e investigadora.

Respecto al área directiva, ha señalado que tanto en el sector privado como público, ha sido director de Auditoría Interna del Grupo Unión Fenosa Gas, director de Auditoría Interna de Renfe Operadora, responsable de Auditoría Interna y Ombudsman de Votorantim Cimentos para Europa, Oriente Medio y Asia, y responsable de Control de Gestión del Grupo Hospiten.

Asimismo, ha sido secretario de Estado de Hacienda, hasta su nombramiento como comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de la Palma, presidente de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), presidente Ejecutivo de SEGIPSA (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) y coordinador general de Servicios Centrales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Como docente, ha sido profesor asociado en el IE Business School (galardonado 10 años a la Excelencia Docente), profesor asociado en ICADE y profesor asociado en Deusto Business School; y ha impartido clase en Notre Dame University (Líbano), Kedge y BEM (Francia), St. Xavier College (India), entre otros.

En materia investigadora, ha sido subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, director del Observatorio de Inteligencia Económica y Competitiva de Mesías-Inteligencia Marca España y director del Manual de Inteligencia Económica y Competitiva (Tirant lo Blanch 2018).

En este ámbito, ha publicado en distintos medios como por ejemplo el International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs, Unisci Discussion Paper, Journal of Economic & Business Intelligence.