ONG europeas piden a Bruselas que se tome en serio poner en el centro de la recuperación el Acuerdo Verde

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las diez principales ONG ambientales europeas han pedido a la Comisión Europea que se tomen "en serio" la idea de poner el Acuerdo Verde Europeo en el centro de la recuperación económica y hacer más ecológico el presupuesto de la UE para crear una economía más resistente y a prueba de futuro.

Este miércoles la Comisión Europea publicará un paquete de recuperación para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus y una propuesta actualizada del presupuesto de la UE para 2021-2027. La propuesta podría estar en línea con el Acuerdo Verde Europeo.

Así, las ONG consideran que el diseño del nuevo presupuesto de la UE para 2021-2027 debe tener tres principios clave y no negociables. En concreto, reclaman que el 50 por ciento del presupuesto de la UE se destine a la acción climática y que el 50 por ciento restante no debería hacer daño al medio ambiente y a la biodiversidad. El tercer pilar para estas ONG es que se haga de los planes de neutralidad climática una "condición previa" para que los países reciban dinero en el marco de los rescates de la crisis del COVID-19. Es decir que cualquier apoyo del presupuesto de la UE debe acompañarse de condiciones climáticas.

Además de las ONG, también están pidiendo una recuperación verde a la UE representantes de todos los sectores: empresas energéticas, las ciudades a través del Pacto de Alcaldes y Energy Cities, un grupo de cerca de 200 políticos ONG, sindicatos, líderes empresariales y think tanks en el marco de la 'Alianza para la recuperación verde, entre otros.

En este contexto, la CEO del Grupo de Inversores Institucionales sobre el cambio Climático, Stephanie Pfeifer, considera que el plan propuesto por la Comisión para una recuperación económica sostenible será bien recibido por los inversores.

"El Acuerdo Verde, con su compromiso de neutralidad climática, proporciona la hoja de ruta para un futuro económico más fuerte, más resiliente y sostenible para los Estados miembros. La comprensión de la Comisión de que el crecimiento económico sólo es sostenible y resiliente cuando es verde es astuta y digna de aplauso", opina.

Por ello, destaca que una recuperación verde será "económicamente beneficiosa" pero también es la "única opción alternativa" que significa una mayor retención de carbono y la alimentación de la crisis climática durante las décadas venideras.

Por su parte, el director de cambio climático de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, afirma que si no hay sostenibilidad ambiental no hay sostenibilidad económica. "Nos enfrentaremos a más crisis. El paquete de estímulo europeo marcará el futuro durante décadas, y para nosotros no hay necesidad de reinventar la rueda, el Green Deal es la respuesta. Nos brinda la oportunidad de aprovechar todas nuestras inversiones y avanzar hacia un sistema más competitivo y resistente", confía.

El coordinador de Políticas de Financiación y Subvenciones de la Red de Acción Climática (CAN) Europa, Markus Trilling, ha destacado que el próximo presupuesto de la UE puede impulsar una salida sostenible de la crisis actual si da lugar a inversiones masivas en la transición hacia economías climáticamente neutras, y no en infraestructura de combustibles fósiles.

"Si el nuevo dinero puesto sobre la mesa fortalece en lugar de debilitar la descarbonización de las economías, tan necesaria, esto protegerá a las personas de futuras conmociones similares a la crisis sanitaria actual, al tiempo que apoyará la innovación industrial y la creación de millones de nuevos empleos de calidad", concluye.

Por último, la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Laura Lázaro, ha afirmado que la respuesta a la pandemia de COVID-19 no será neutra para el clima. "Los gobiernos, las empresas y los ciudadanos están a punto de decidir si salimos de esta crisis sanitaria mundial dirigiendo la economía mundial hacia un abismo climático o si nos acercamos a abrazar un nuevo modelo de desarrollo normal que opera dentro de los límites del planeta. Es hora de elegir con sabiduría, más allá de los análisis marginales y los plazos de los mercados", apela.