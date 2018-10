El PACMA convoca una manifestación el 15 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid contra las becerradas

Publicado 28/08/2018 12:57:09 CET

El Partido Animalista (PACMA) ha convocado una manifestación el próximo 15 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid en protesta contra las becerradas, según ha comunicado el partido.

Así, a juicio de PACMA en estos eventos taurinos se "tortura" a los becerros en torno al año de edad mediante el uso de banderillas y estoques para "castigar" y "matar" a crías que, según aseguran, en la mayoría de los casos aún no han sido destetadas. "No miden más que un mastín y se mueven con torpeza al no tener desarrollado el sistema psicomotor", han recalcado.

Además, el Partido Animalista denuncua que, en muchas ocasiones, estos eventos incluyen a los propios vecinos del pueblo que, "sin ninguna preparación y entre ríos de alcohol, acosan, banderillean y matan a los animales".

Por ello, PACMA ha convocado una manifestación el próximo 15 de septiembre en la Puerta del Sol para pedir la prohibición de las becerradas que llevará este año el nombre de 'Misión Abolición: STOP BECERRADAS'.

Asimismo, y con el objetivo de visibilizar el maltrato que se inflige a estos animales, PACMA ha documentado una becerrada que tuvo lugar en San Rafael, un núcleo urbano perteneciente a El Espinar (Segovia). En el vídeo, según PACMA, puede verse como los vecinos del pueblo, entre risas y alcohol, "amedrentan, reducen, banderillean, apuñalan y acaban con la vida de animales" de entre uno y dos años de edad.

Tras la grabación del vídeo, la red de abogados del Partido Animalista ha detectado diferentes irregularidades que han sido denunciadas a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Según PACMA, estas irregularidades, incluyen la vejación y maltrato de los becerros, la intervención de personas ajenas a la lidia o el apuntillado de las crías sujetándolas por el rabo y entre varias personas, algunas de ellas ajenas a la lidia.