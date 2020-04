Las redes de tráfico de especies hacen acopio para recuperar su actividad tras el COVID-19, según WJC

Un estudio revela que la redes de contrabando de especies siguen activas, aunque menos, a pesar del confinamiento

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las dificultades de transporte derivadas del confinamiento y cierre de fronteras en muchos países no han frenado las redes de contrabando de especies e incluso se están acumulando grandes acopios, por ejemplo de pangolines o de marfil, listo para volver al tráfico ilegal en cuanto sea posible tras esta pausa, según un informe de WildLife Justice Commission (WJC).

El análisis 'Rapid assessment of the impact of COVID- 19 on wildlife trafficking' refleja también que mientras se mantienen las medidas parar frenar la pandemia del COVID-19, el negocio ilegal de especies se está realizando de forma prioritaria por barco o transporte de carretera.

"Es probable que la pausa actual solo sea temporal, ya que los brókeres ya han dejado en claro que tienen la intención de reanudar sus operaciones a los niveles anteriores lo antes posible", advierte el informe de la ONG con sede en La Haya.

Además, reclama la investigación policial del almacenamiento de grandes cantidades de productos de vida silvestre en países clave del tráfico de especies ya que según este análisis se espera la reactivación del tráfico de productos de vida silvestre de alto valor comercial, "incluso a mayor escala, una vez que se levanten las restricciones".

El trabajo analiza la información recopilada entre enero y abril de 2020 y concluye que el tráfico continúa a pesar de las restricciones, aunque a una escala reducida, y que las redes criminales están buscando alternativas a las limitaciones y bloqueos para reanudar sus operaciones a niveles anteriores a la emergencia.

Además, refleja que los cierres de fronteras y las restricciones de movimientos están teniendo un efecto significativo sobre las operaciones de tráfico de vida silvestres, especialmente en Asia, donde las redes de tráfico tienen dificultades para acceder a los mercados chinos y vender stock.

EL PANGOLÍN, SUSTITUTO DEL MARFIL

En concreto concluye que las dificultades de transporte de marfil a China están generando el acopio de grandes cantidades de marfil sin procesar en Vietnam, Lao PDR y Camboya.

Precisamente, el almacenamiento de marfil, a consecuencia de la prohibición del comercio de marfil en China y el aumento de la presión policial en China y en otros lugares, ya se identificó en 2019 y se ha visto cómo esta tendencia se ha intensificado desde enero de este año.

Para la Wildlife Justice Commision, las redes de tráfico están haciendo acopio de grandes escamas de pangolín en Vietnam. De hecho, denuncia que traficantes vietnamitas ofrecieron a miembros de la ONG más de 22 toneladas de escamas de pangolín a los durante los tres primeros meses de 2020.

Asimismo, con las crecientes dificultades y el acceso de la rentabilidad del comercio de marfil, las escamas de pangolín podrían estar sustituyendo al marfil en el mercado ilegal en China.

El informe señala también que se han observado cambios en los métodos de transporte de contrabando de especies. En concreto, alerta de que las medidas de seguridad impuestas sobre el transporte aéreo han afectado a la dinámica delictiva, ya que los traficantes no tienen garantizado que los envíos lleguen a su aeropuerto de elección.

El transporte marítimo y por carretera son las alternativas, ya que los productos derivados de vida silvestre están llegando o llegarán por mar, ya que algunos pueden haber sido enviados antes de las medidas de confinamiento, como muestran las incautaciones realizadas.

La directora de inteligencia de la Wildlife Justice Commision, Sarah Stoner, ha asegurado que los brókeres están "al tanto" de las restricciones de movimientos y siguen de cerca la evolución de la situación en la frontera china.

"Las autoridades policiales chinas han informado sobre varias incautaciones de productos derivados de vida silvestre transportadas por carretera desde Vietnam", afirma la investigadora que añade que una preocupación importante que la organización está aún evaluando es la posibilidad de que aumenten los incidentes de caza furtiva durante el período de confinamiento, ya que las redes criminales intentarán Job title aprovecharse del cierre de parques naturales, al percibir la reducción de efectivos policiales, ahora dedicados a la emergencia sanitaria.

"Hemos recibido información de que los organizadores de operaciones de caza furtiva que operan en el sur de África tienen la intención de aprovecharse la situación actual," comenta Stoner, que añade que las medidas de prevención de COVID-19 han afectado las operaciones de tráfico de especies.

"Es probable que la pausa actual solo sea temporal, ya que los brókeres ya han dejado en claro que tienen la intención de reanudar sus operaciones a los niveles anteriores lo antes posible. El almacenamiento de grandes cantidades de productos de vida silvestre en países clave del tráfico de especies ha de investigarse por parte de la policía, ya que se espera la reactivación del tráfico de productos de vida silvestre de alto valor comercial, incluso a mayor escala, una vez que se levanten las restricciones", ha concluido.

La Policía china ha informado de varias incautaciones de vida silvestre realizadas durante el primer trimestre de 2020, entre ellas la incautación de 820 kilogramos de escamas de pangolín y la detención de nueve presuntos contrabandistas el 9 de marzo de 2020 en el área autónoma de Guangxi Zhuang y la provincia de Anhui.