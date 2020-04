Sanidad asegura que la desinfección de aguas en España es adecuada y suficiente contra el COVID-19

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que el actual tratamiento de desinfección de las aguas en España garantiza un adecuado nivel de protección de las aguas de consumo de modo que es segura el agua para beber, cocinar y para uso higiénico.

En una comunicación del Ministerio, el Gobierno afirma que los indicadores actualmente controlados de desinfección en España, aportan un nivel de protección suficiente y cubre el "riesgo de presencia" de este virus, más teniendo en cuenta su "reconocida sensibilidad a los tratamientos de desinfección".

En este momento, de acuerdo con la evidencia científica disponible, a las características del coronavirus y a la eficacia de los tratamientos en la producción de agua de consumo "no parece que sea necesario añadir un tratamiento especial por causa de este virus".

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por el virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad denominada COVID19.

La OMS señala que el suministro del agua para consumo humano y el saneamiento son elementos esenciales para la protección de la salud humana durante todos los brotes de enfermedades infecciosas.

En el documento del Ministerio señala que un reciente análisis de riesgos de la Comisión Europea se ha resaltado la importancia de garantizar el suministro de materias primas, materiales y productos químicos utilizados para el mantenimiento de la correcta calidad del agua de consumo y un adecuado tratamiento de las aguas residuales.

Así, apunta a que a día de hoy existe "consenso" en las distintas organizaciones científicas, como la Organización Mundial de la Salud, el ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y la EPA (Environmental Protection Agency) en que el virus SARS-CoV-2 "no ha sido detectado" en aguas de consumo cuando están tratadas al menos con filtración y desinfección, estos tratamientos eliminan o inactivan el coronavirus.