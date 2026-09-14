Teresa Ribera avisa que Europa "no está preparada" para gestionar efectos "nocivos" e "injustos" del cambio climático

La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha advertido de que Europa "siendo el continente más rico, todavía no está preparado para gestionar esos efectos" del cambio climático, "tan nocivos, tan injustos en muchas ocasiones, que cuestan vidas".

Así lo ha expresado este lunes la ex vicepresidenta tercera del Gobierno y exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno durante su participación en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Madrid.

En su intervención, Teresa Ribera ha argumentado que este verano ha sido "tremendo" con incendios en Bélgica; las praderas inglesas "absolutamente amarillas y secas"; y los edificios de Londres "resquebrajándose porque el suelo húmedo al que están acostumbrados, con las olas de calor y la falta de lluvia, generaba unos desniveles que no estaban acostumbrados".

"Incluso, hemos tenido que volar una presa para poder refrigerar una central", ha apuntado Ribera, que ha llamado a tomar "en serio" lo que ya está ocurriendo, con un mensaje "muy concreto": "Cuanto antes, más intensamente, con mayor seriedad, mejor".

Además, ha subrayado que en este campo es "fundamental" la acción de los ayuntamientos y entidades locales, y que en la Comisión tienen un compromiso de seguir trabajando en la reducción de emisiones, que "sigue siendo la primera y más importante medida para reducir también los efectos del cambio climático, con grandes importantes consecuencias en la viabilidad" del modelo económico.

Preguntada sobre qué espera del próximo discurso sobre el estado de la Unión 2026 de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se celebrará este miércoles, Teresa Ribera ha respondido que "si la Inteligencia Artificial (IA) es para el bien de las personas, el cambio climático no es para el bien de las personas".

"Por tanto, yo creo que esa reafirmación del compromiso en materia de política climática es una cosa a la que no me extrañaría que (Ursula von der Leyen) aluda de una forma o de otra" en su intervención, ha declarado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Teresa Ribera ha sido presentada por la alcaldesa de París (2014-2026) y embajadora mundial del Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía, Anne Hidalgo, quien ha avisado de que Europa está en un momento "decisivo" para Europa.

"Ya lo vimos este verano. Por toda Europa, se ha vuelto a demostrar de la forma más tangible que esta crisis climática ya no es un escenario lejano. Es nuestra realidad presente con consecuencias tremendas sobre todas nuestras sociedades y también sobre la economía de nuestros países", ha señalado Hidalgo.

En este contexto, la embajadora mundial del Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía ha defendido que hay que preparar y adaptar las economías, sociedades y democracias, "incluso para poder responder a la ciudadanía".