El 56% de españoles está a favor de una renta básica universal, según una encuesta

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 56% de los españoles está a favor de la aprobación de una renta básica universal y casi cuatro de cada diez creen que debería ser una medida temporal que durase durante el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus Covid-19 y hasta un máximo de seis meses más, según una encuesta realizada por Ipsos para la Red Renta Básica.

La encuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, está basada en 2.168 entrevistas online realizadas del 12 al 13 de mayo, y revela que casi 6 de cada 10 encuestados se muestran "más bien de acuerdo" con esta renta básica universal que, a diferencia del ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno, sería para todos los residentes adultos, como derecho de ciudadanía, no solo para las personas en situación de vulnerabilidad. Por su parte, un 30% se declara en contra y un 14% no sabe o no contesta.

Según precisa la Red Renta Básica, la renta básica es "un ingreso incondicional y universal de 715 euros mensuales que recibirían todos los residentes adultos acreditados (143 euros los menores), como derecho de ciudadanía", y sería "financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de parte de la renta del 20% de personas más ricas hacia el resto de la población".

Por franjas de edad, los jóvenes de 18 a 24 años son los que se muestran más de acuerdo con la implantación de esta renta (un 62% frente a un 23% en desacuerdo). En todo caso, en todas las franjas de edad, el porcentaje de población a favor de este ingreso supera el 53%. Por género, el porcentaje de desacuerdo es mayor entre los hombres (un 34% dicen estar "más bien en desacuerdo" frente al 26% entre las mujeres).

Además, de los datos se desprende que la renta básica es mejor acogida entre las personas que están buscando empleo (el 63% de ellas se muestran a favor de esta renta básica). También se muestran "más bien de acuerdo" el 56% de los encuestados con trabajo y el 55% de los inactivos.

Asimismo, se observa que el nivel de acuerdo con esta renta es mayor cuanto menor es el nivel de ingresos del hogar. Así, el 67% de aquellos con ingresos netos mensuales por debajo de los 1.000 euros se declara a favor de esta renta básica, así como el 60% de los que perciben hasta 2.000 euros, frente al 46% de la población que ingresa entre 4.001 y 5.000 euros y al 55% de los que tienen unos ingresos por encima de 5.000 euros.

Sobre si debe ser una medida temporal o permanente, la mayoría (38%) opina que debería durar solo durante el periodo de alarma y hasta

un máximo de seis meses más, frente a un 31% que cree que debería ser permanente; un 12% que piensa que debería durar mientras la tasa de paro supere el 10%; y un 10% favorable a que esta medida se prolongue mientras la tasa de paro supere el 20%.

EL 80% DE LOS DESEMPLEADOS NO DEJARÍAN DE BUSCAR EMPLEO

En cuanto a la forma en que afectaría esta renta básica a la situación laboral, el 66% de los encuestados con un trabajo a tiempo completo dice que seguiría trabajando, frente a un 5% que asegura que dejaría de trabajar. Por su parte, el 80% de los que están en paro afirma que no dejaría de buscar empleo si recibieran este ingreso. Mientras, el informe muestra que la mayoría de los inactivos (61%) seguiría en la misma situación.

Para aquellos encuestados que aseguran que la renta básica supondría un cambio de actividad, en el caso de los trabajadores y los parados, dedicarían más tiempo a la familia (34% y 23%, respectivamente) y en disfrutar del tiempo de ocio. Por su parte, los inactivos se centrarían un buscar un trabajo mejor como primera opción (28%) y también dedicarían más tiempo a la familia.