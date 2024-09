Abogados Cristianos ve "muy grave" eliminar el delito de ofensas religiosas para que "atacar a los católicos sea lícito"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera "muy grave" que el Gobierno quiera eliminar del Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y ve en esta reforma "un interés de la ultraizquierda" para que "atacar a los católicos sea perfectamente lícito".

"Hay un interés por parte de algunos partidos políticos de ultraizquierda en que arremeter contra los católicos y atacar a los católicos sea perfectamente lícito, lo cual es muy grave porque en el fondo es una reforma encubierta de la Constitución", ha manifestado Castellanos este martes, en declaraciones a Europa Press, tras el anuncio del Gobierno en el Consejo de Ministros.

Según ha precisado la presidenta de Abogados Cristianos, "si no hay un delito que castigue la vulneración del derecho fundamental, el derecho fundamental queda vacío". "Si vulneran tu libertad religiosa pero no hay un delito, ¿para qué sirve ese derecho fundamental? Es como si hubiese el derecho a la propiedad pero no se castiga el robo ni el hurto", ha planteado.

Además, Castellanos ha lamentado y ha tachado de "sospechoso" que esta reforma viene "de los que constantemente atacan a los católicos". "Como dice el refrán, pon al lobo a hacer la ley y devorar las ovejas no será delito", ha añadido. Asimismo, ha señalado que van a estudiar lo que pueden hacer desde Abogados Cristianos.

La presidenta de Abogados Cristianos también ha recordado que este anuncio se produce coincidiendo con el día en que el exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha declarado como denunciado en el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid por presunto delito de odio en un tuit en el que expresó que "es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante".

La declaración se produce después de que el juzgado rechazara el recurso del exdiputado contra la apertura de diligencias previas. Abogados Cristianos denunció al exdiputado por publicar ese mensaje el pasado 10 de mayo en la red social X (antes Twitter), en el que añadió que, "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".