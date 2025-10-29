AEMET avisa de que habrá lluvias hasta el fin de semana, intensas en el oeste peninsular, con frío otoñal

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas serán lugar este miércoles a precipitaciones abundantes que se traducirán en chubascos muy fuertes y persistentes en algunas zonas del centro y oeste de España, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En los días siguientes --incluyendo el fin de semana--, las precipitaciones continuarán concentradas sobre todo en el oeste peninsular, con unas temperaturas que serán en general propias de la época del año, sin excesivo frío.

Del Campo ha explicado que este miércoles se esperan lluvias en la mayor parte de la Península. Si acaso, quedarán al margen de estos chubascos las costas del Mediterráneo y Baleares. Por lo demás, las lluvias serán abundantes en el oeste y centro del territorio. En este sentido, ha pedido atención y ha incidido en que serán muy fuertes y persistentes en Extremadura y oeste y sur de Andalucía.

De acuerdo con la predicción, podrían dar lugar incluso a algunas inundaciones y crecidas súbitas de cauces en estas zonas, por lo que ha recalcado que hay que extremar las precauciones. Por ello, ha pedido tratar de evitar zonas bajas y evitar atravesar cauces y barrancos aunque aparentemente bajen con poca agua.

Además, las rachas de viento serán muy intensas en zonas costeras de Cádiz y Málaga y en el entorno del Golfo de Cádiz. Asimismo, el portavoz de AEMET también ha demandado precaución con los vientos que podrán operar con intensas por allí. En lo que respecta a las temperaturas, las nocturnas serán más altas y las diurnas más bajas salvo en el Mediterráneo.

Del Campo ha indicado que la inestabilidad se desplazará el jueves hacia el este del territorio. De esta manera, podrá haber chubascos intensos en el sur de Castilla-La Mancha y Andalucía Oriental y no se descarta que también caigan en Baleares. En el resto del centro y del sur de la Península, los chubascos podrán ser dispersos.

Ya por la tarde, un nuevo frente llegará a Galicia y dejará lluvias persistentes en el oeste de esta comunidad autónoma. Además, las temperaturas nocturnas bajarán un poco mientras que subirán las diurnas con valores que serán en general suaves. Así, los termómetros llegarán a más de 20ºC en el Cantábrico, Mediterráneo y puntos del centro y sur peninsulares.

El frente irá avanzando hacia el oeste el viernes, jornada que será muy lluviosa en el sur de Galicia, oeste de Castilla y León y, especialmente, en el sur de esta comunidad autónoma y en el norte de Extremadura. Las precipitaciones ser podrán extender por el Cantábrico, por el resto de Castilla y León, por el resto de Extremadura y la zona centro.

Sin embargo, no llegarán al este de la Península ni a Baleares. Este día, el portavoz de AEMET ha especificado que las temperaturas diurnas estarán en descenso. Sin embargo, en líneas generales el ambiente será propio de la época del año: otoñal.

LAS LLUVIAS SEGUIRÁN EL FIN DE SEMANA, PERO MÁS DISPERSAS

De cara al fin de semana, Del Campo ha indicado que el sábado volverá a llover en las mismas zonas que el viernes, sobre todo en el oeste de la Península. Aún así, lo hará en general con menor intensidad y, de nuevo, quedará al margen la vertiente mediterrénea.

Ya el domingo, la predicción recoge que será una jornada con chubascos dispersos que podrán afectar a amplias zonas del territorio, pero es difícil precisar dónde y cuándo caerán. Asimismo, las temperaturas tenderán a bajar. Sin embargo, serán valores propios de la época del año.

En lo que respecta a Canarias, el portavoz del organismo estatal ha especificado que habrá intervalos nubosos hasta el viernes con lluvias en general débiles en las islas más montañosas, sobre todo en vertientes norte y oeste. Asimismo, las temperaturas no experimentarán cambios. Durante el fin de semana, los cielos quedarán más despejados y las temperaturas subirán.