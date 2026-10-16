AEMET nombra a Adam, la primera dana con gran impacto de la temporada, que dejará tormentas el fin de semana en Levante

Archivo - Varias personas con paraguas durante la tormenta, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha nombrado a Adam, la primera dana con gran impacto de la temporada 2026-2027, que dejará chubascos muy fuertes y persistentes a partir del sábado en zonas del área mediterránea peninsular y Baleares, según ha informado este viernes el propio organismo estatal.

Según ha explicado, el descuelgue y el aislamiento de la dana Adam sobre el norte de la Península darán lugar a un aumento generalizado de la inestabilidad desde el sábado. Por su parte, la posición del anticiclón en las islas británicas contribuirá a generar un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares.

Este escenario provocará un episodio de precipitaciones intensas y persistentes en el litoral mediterráneo peninsular y Baleares, que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta. Ante esta situación, el organismo estatal ha avisado de que podrán producirse inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

Además, es probable que el episodio esté acompañado de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales mediterráneos. Asimismo, AEMET ha precisado que la entrada de un frente frío dará lugar a un descenso generalizado de las temperaturas, que se situarán en valores más normales para la época, o incluso ligeramente inferiores a lo normal.

El organismo estatal ha señalado que todavía existe cierta incertidumbre sobre la posición de la dana, los vientos en superficie y la interacción entre ambos, por lo que es "difícil" precisar la distribución espacial y la cuantía de las precipitaciones.

A pesar de ello, ha señalado que es probable que el sábado se produzcan chubascos tormentosos generalizados durante la tarde en la mitad sur peninsular, que podrán ser localmente fuertes en el tercio suroriental. También se esperan chubascos durante la tarde en el este de Cataluña.

Allí podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, ir acompañados de tormenta y ser especialmente persistentes, con acumulados muy significativos. De hecho, AEMET ha avisado de que en zonas del litoral podrían recogerse más de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y más de 80 l/m2 en doce.

Para el domingo, el organismo estatal prevé chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular. Estos podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales, además de persistentes, en zonas litorales y prelitorales mediterráneas y en el archipiélago balear.

El escenario más probable por el momento indica que los mayores acumulados podrían darse en el entorno del cabo de La Nao y en las islas Pitiusas, donde se podrán superar los 150 l/m2 en doce horas. También habría acumulados importantes en áreas del este de Cataluña, así como en litorales y prelitorales de Alicante y Murcia, donde se podrán alcanzar los 80 l/m2 en doce horas.

Los máximos de precipitación del lunes podrían seguir afectando al entorno del cabo de La Nao y las Pitiusas y extenderse a zonas del sur de Cataluña y de su extremo oriental, así como al resto de Baleares a partir de la mañana. A lo largo del episodio, podrán acumularse entre 150 y 300 l/m2 de forma local. AEMET no descarta valores puntuales más elevados en zonas especialmente afectadas.

A partir del martes es probable que la inestabilidad disminuya y quede restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. Sin embargo, el organismo estatal ha precisado que no es posible determinar con precisión las áreas afectadas dada la gran incertidumbre en la evolución de las estructuras atmosféricas.