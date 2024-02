Arranca el 'Viaje Por Tantos' para animar a marcar la X en favor de la Iglesia en la declaración del IRPF

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'Viaje Por tantos', organizado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para animar a la población a marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la Renta, ha comenzado este lues. El autobús ha arrancado con 15 pasajeros a bordo. Ninguno se conoce. Son de diferentes edades, procedencias y profesiones. Pero todos tienen una cosa en común: ninguno marca la X a favor de la Iglesia en su declaración de la Renta.

Este era el único requisito para participar en esta nueva iniciativa que pone en marcha el Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española, que agradece la ilusión por hacer el viaje que han mostrado también personas que ya marcan la casilla 105.

Este viaje de 5 días lo emprenden 8 mujeres y 7 hombres, de entre 19 y 61 años. Han sido los seleccionados entre las 200 solicitudes que se han recibido de personas interesadas. Con esta elección se ha buscado un equilibrio por edades, perfiles personales, profesionales o motivaciones, según la Conferencia Episcopal.

Así, entre los viajeros 'Por tantos', hay un comercial, una médico, una profesora de inglés, una coordinadora, una psicóloga, un ilustrador, una camarera, una animadora infantil, un dependiente, un transportista, una diseñadora gráfica, tres estudiantes, y una persona que está en paro.

Las motivaciones para no marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la Renta también son dispares: por desconfianza, por no ser creyente, por desconocimiento, por no tener una buena imagen o no estar de acuerdo con la Iglesia, por no estar a favor de los curas, por no creer en las organizaciones, por marcar a las ONGs, por hacer rápido la declaración y no fijarse; por falta de interés y no saber a qué se dedica el dinero, o porque no considera que la Iglesia haga una labor fundamental en la sociedad, según han señalado los estos seleccionados.

Así, desde este lunes y hasta el viernes, 23 de febrero, van a tener la oportunidad de conocer de cerca la actividad de la Iglesia, van a poder ver, en primera persona, el servicio social y espiritual que se realiza los 365 días del año.

Esta vivencia, además, va a quedar documentada y estos viajeros 'Por tantos' van a ser los protagonistas de la campaña de la renta 2024.

PARADAS DEL AUTOBÚS

De Guadalajara a Toledo, pasando por Alcalá de Henares, Segovia, Madrid y Getafe El primer destino del "Viaje Por tantos" es Guadalajara, donde los participantes van a conocer el servicio de la Iglesia en la España vaciada a través de un joven sacerdote.

El martes, el autobús hará doble parada. Por la mañana, en Alcalá de Henares, para visitar una casa de acogida para personas sin hogar. Por la tarde, en Segovia, se acercarán a un centro de orientación familiar habilitado en el interior de un hospital.

El miércoles vuelven a Madrid para vivir en primera persona la actividad pastoral de una parroquia de Pozuelo, que, además, tiene un centro asociado que atiende a más de 100 personas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa. El jueves serán testigos, en Getafe, de la labor de la Iglesia en la reinserción social de personas privadas de libertad.

Y el viernes, pondrán rumbo a Toledo. Este último día, se dedicará a un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia. Después, regresarán a Madrid, donde acabará este "Viaje Por tantos". Desde el Secretariado de Sostenimiento confían en que cuando se bajen del autobús, las realidades que han visitado "no les dejen indiferentes".

"Esta campaña no busca ningún fuego de artificio ni fabricar una imagen, solo quiere mostrar lo que somos y lo que hacemos día tras día, para que los participantes conformen su propia visión. Para poder valorar algo, primero hay que conocerlo".