Las autoescuelas, en contra de la sugerencia de la CNMC de permitir la conducción acompañada de tutores no profesionales

"¿Si hay un siniestro, quién de los dos se va a hacer responsable?", se pregunta ANAES

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Autoescuelas ANAES se ha mostrado en contra de la sugerencia de permitir a los alumnos coger el coche acompañados por cualquier ciudadano que ya esté en posesión del permiso y en un vehículo sin doble mando, hecha por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en un estudio en el que propone una serie de medidas.

"Esta medida, si se implementara, supondría un peligro para la Seguridad Vial", ha asegurado en un comunicado el presidente de ANAES, Álvaro Llamas, quien ha remarcado que desde el sector no se entiende la medida de la Comisión.

El pasado jueves, CNMC publicaba un estudio sobre la formación que reciben los conductores españoles, en el que se proponen una serie de medidas, entre las que destaca una que ha provocado "el rechazo del sector de las escuelas particulares de conductores", según destaca el citado comunicado: "Que los aspirantes a conductor puedan recibir formación práctica de manejo y destreza del vehículo, a través de la figura de un tutor no profesional, que podría ser cualquier ciudadano que ya esté en posesión de un permiso de conducir y en un vehículo sin doble mando".

"Si el objetivo es mejorar la formación de los aspirantes, no comprendemos que se considere a un ciudadano cualquiera, con experiencia, pero sin habilidades formativas, que puede llegar a ser un buen profesor para un aspirante a conductor y le puede enseñar a conducir bien, y menos en un vehículo sin doble pedal. ¿Si hay un siniestro, quién de los dos se va a hacer responsable?", ¿quién de los dos, tendrá las herramientas y el control para evitarlo? y ¿quién nos garantiza que ese tutor no va a trasladar al aspirante sus malos hábitos y costumbres al volante?, se ha cuestionado Llamas.

El presidente de ANAES ha asegurado que es una decisión que "ha causado una gran sorpresa": "Creemos que va en sentido contrario a lo que la Comisión quiere realmente conseguir (...) "Desde ANAES, que llevamos años defendiendo la formación de calidad que se imparte en las autoescuelas, no compartimos esa medida propuesta por la Comisión".

"Nosotros, como una de las entidades que representa al sector de las autoescuelas, defendemos el trabajo de los profesores de formación vial y la calidad de la formación que han recibido, tanto en el plano teórico como práctico. Son 260 horas prácticas y varios meses de formación teórica, lo que les sirve para poder hacer frente a cualquier incidencia que les llegue. Con el nuevo ciclo de FP Superior en Técnico en Movilidad Segura y Sostenible, esas horas se elevan a 2.000", según Llamas.

En el mismo comunicado ANAES apunta que otra de las medidas que plantea la Comisión va dirigida a la propia DGT, a la que pide que mejore el servicio de exámenes haciéndolo más ágil y transparente.

"Sin embargo, no hemos encontrado en el estudio ninguna referencia a que se dote a las Jefaturas Provinciales de Tráfico y a los centros de exámenes, del personal suficiente y necesario, para que se mejore la formación que los aspirantes reciben en las autoescuelas. No es de recibo, que un alumno espere meses para examinarse sin conocer cuando podrá presentarse. Eso hace que interrumpa su formación y no haga las prácticas que necesita. El que decide si recibirla o no, es el alumno-cliente y las autoescuelas nos encontramos con las manos atadas, no podemos hacer nada, porque no depende de nosotros", ha asegurado Llamas.