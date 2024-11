El BOE publica la convalidación de la reforma del Consejo de RTVE aprobada este miércoles por el Congreso

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución por la que el Congreso de los Diputados convalidó el miércoles el real decreto ley para la reforma de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), que reduce la mayoría parlamentaria necesaria de dos tercios a mayoría absoluta para renovar el Consejo de Administración de RTVE.

El real decreto convalidado este miércoles en el Congreso establece la elección de once miembros del Consejo de RTVE en la Cámara Baja y los otros cuatro en el Senado. Ya no será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios en cualquiera de las dos cámaras para designar a los miembros del Consejo de RTVE, ya que de no obtenerse en una primera votación, pasadas 48 horas bastará con obtener una mayoría absoluta.

El nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo entró en vigor desde su publicación en el BOE el 23 de octubre y el Congreso tenía un mes para convalidarlo. Sin embargo, se optó por convocar un pleno extra esta misma semana para solventar el trámite.

La reforma de la Corporación fue convalidada con los votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, Podemos, ERC y Junts, y el rechazo del BNG. PP, Vox y los dos diputados de Compromís rehusaron participar en el debate y convalidación del decreto ley en protesta por la decisión de la Junta de Portavoces de mantener la sesión pese a la tragedia provocada por la DANA.

Además, el PSOE y sus socios en el Congreso presentaron este miércoles su lista de candidatos para formar parte del Consejo de Administración de RTVE, entre los que hay una mayoría de altos cargos afines como son Esther de la Mata, directora de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o el exdirector de Contenidos de RTVE José Pablo López, que fue cesado en marzo en medio del polémico fichaje de David Broncano.

El 23 de octubre, el BOE publicó el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de RTVE, modificando así las actuales mayorías parlamentarias necesarias para su renovación y aumentando de diez a quince el número de sus miembros. El órgano de gobierno de la Corporación deberá ser renovado antes del 23 de noviembre.