Una borrasca dejará lluvias en norte peninsular hasta el jueves mientras que en el litoral Mediterráneo seguirán los 35º

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una borrasca dejará lluvias en puntos del norte peninsular al menos hasta el jueves que además provocará un descenso térmico en la mitad oeste de la Península que contrastará con los valores del litoral mediterráneo, que seguirá llegando a los 35ºC, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

Este martes, Camacho espera precipitaciones débiles o moderadas en el noroeste, Cantábrico y el oeste del Sistema Central, que podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en Asturias y el nordeste de Galicia. De hecho, ha apuntado a que hay aviso amarillo en esas zonas por posibles acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

En lo que se refiere a las temperaturas, apunta a que las máximas bajarán en Galicia y en el Cantábrico, incluso de forma notable, así como en la meseta norte. Allí, los valores llegarán con dificultad a loos 25-26ºC. Por el contrario, subirán ehn Baleares y en el resto de la Península, sobre todo en los litorales mediterráneos y Andalucía. De esta manera, se podrán superar los 35ºC en los prelitorales de Valencia, la vega del Segura y Baleares.

En el otro extremo, las mínimas bajarán de forma generalizada y este descenso será más acusado en la mitad este peninsular y muy limitado en los litorales mediterráneos debido a la elevada temperatura del agua del mar, que también ha descendido un poco respecto a niveles precedentes.

El pronóstico recoge para mañana miércoles precipitaciones persistentes en Rias Baixas y valle del Miño con acumulados de 15 l/m2 en una hora y totales de 40 l/m2 en 12 horas. Éstas podrán tener intervalos de tormentas con posible formación de granizo. Por lo demás, el portavoz de AEMET ha apuntado a que habrá precipitaciones y tormentas ocasionales en el Cantábrico occidental, mitad occidental de la meseta norte y Gredos y lluvias débiles en Extremadura y norte de Huelva. Asimismo, ha señalado que habrá riesgo de chubascos tormentosos por la tarde en Pirineos.

En lo que respecta a los termómetros, el contraste térmico será muy marcado entre el oeste y el este de la Península con temperaturas elevadas en el litoral mediterréneo, Baleares y valle del Ebro. Éstas se extenderán incluso al interior de Gipuzcoa y puntos de Navarra con máximas próximas o que superaran los 35ºC.

Según ha dicho Camacho, este contraste térmico y el avance del frente puede provocar algún fenómeno de role de viento intenso en el Cantábrico en la segunda mitad del día. En este marco, se podrán producir fenómenos de convergencia entre levantes y ponientes en el litoral mediterráneo que podrán dar lugar a chubascos aislados en la mitad norte. Asimismo, la estabilidad y el viento en altura del suroeste propiciará otro evento de rissagas en los puertos mediterráneos y Menorca tiene aviso de nivel amarillo al respecto.

El portavoz de AEMET ha apuntado a que el jueves será un día inestable marcado por una baja situada en el entorno de las islas británicas, aunque con incertidumbre con respecto a su posición exacta. Durante esta jornada, prevé que los frentes asociados a la borrasca recorran la mitad noroeste peninsular y dejen cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes, acompañadas de tormentas y persistentes, especialmente en el sudoeste de Galicia.

Estas lluvias podrán extenderse al sudoeste de la Península y a los litorales del nordeste y Baleares. A su vez, hay probabilidades, aunque menos, de que puedan darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste y, por evolución diurna, en el Pirineo, donde pueden ser localmente fuertes e ir con tormentas. En Canarias, la cola de un frente se espera que oscurezca los cielos desde los nortes y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas.

En lo que se refiere a las temperaturas, las máximas bajarán de forma prácticamente generalizada, incluso notable en zonas del interior peninsular. Por el contrario, se mantendrán sin cambios o subirán en los litorales, prelitorales mediterráneos y en Canarias. De esta forma, se podrán superar los 35ºC en puntos del valle del Ebro, de Mallorca, en los prelitorales del Levante y zonas bajas del sudeste. Las mínimas también estarán en descenso en el interior, con algún ascenso en el sudoeste y Baleares y sin cambios en el resto.