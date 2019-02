El cardenal Blázquez, ante los asistentes de la cumbre antipederastia: "¿He hecho lo posible en mi diócesis?

Actualizado 23/02/2019 20:17:34 CET

ROMA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conferencia Episcopal española, el cardenal Ricardo Blázquez, ha leído ante todos los asistentes de la cumbre antipederastia la guía para el examen de conciencia sobre su gestión de los abusos a menores sus países.

"¿Qué pasos se han dado en mi país para prevenir nuevas injusticias? --ha inquirido-- ¿He hecho lo posible en mi diócesis para llevar justicia y reparación a las víctimas y a los que sufren con ellas?".

Los 190 participantes de la cita histórica en el Vaticano que durante tres días han discutido sobre posibles medidas para atajar la lacra de los abusos sexuales en la Iglesia se han reunido en la Sala Regia del Vaticano para celebrar una liturgia penitencial para examinar cómo han actuado ante lacra de los sacerdotes abusadores de niños.

Posteriormente, el cardenal y obispo de Wellington (Nueva Zelanza) John Dew, ha leído en nombre de todos la petición de perdón: "Confesamos que obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos en la Iglesia hemos ocasionado violencia a niños y jóvenes, y que no hemos protegido a quienes más necesitaban de nuestra ayuda" --ha subrayado. "Hemos protegido a los culpables y hemos silenciado a los que han sufrido el mal. Confesamos que no hemos reconocido el sufrimiento de muchas víctimas, ni hemos ofrecido ayuda cuando la necesitaban".

De este modo, durante la ceremonia, que ha sido presidida por el Papa Francisco, se ha reconocido la culpa de los miembros de la Iglesia en los abusos y se ha pedido perdón a los abusados.

MENSAJE DE LA ÚLTIMA VÍCTIMA EN INTERVENIR

Durante la liturgia, la última de las víctimas que ha participado en la cumbre antipederastia ha lanzado un mensaje: "Un abuso, de cualquier tipo, es la mayor humillación que un individuo puede sufrir".

Así, el joven chileno víctima de abusos por parte del clero ha explicado su experiencia durante este acto que concluye los trabajos de debate de la cumbre anti pederastia del Vaticano y ha señalado que "un abuso, de cualquier tipo, es la mayor humillación que un individuo puede sufrir".

"Uno debe enfrentarse al hecho de tener conciencia de no poder defenderse de la fuerza superior del agresor. No se puede escapar de lo que sucede, pero se debe soportar, no importa lo feo que sea", ha señalado este joven de Chile, que ha sido el octavo testimonio que han escuchado los participantes de esta decisiva cita para atajar las agresiones a menores por parte de sacerdotes.

"Desearía que los agresores pudieran entender que son capaces de crear esta división en las víctimas. Por el resto de nuestras vidas", ha agregado ante los presentes en la Sala Regia del Vaticano.