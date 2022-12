Carmen Calvo justifica su abstención en la Ley Trans: "Estoy de acuerdo con que haya una ley, pero no ésta"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, ha explicado que se ha abstenido en la votación de la Ley Trans, a la que su partido ha votado a favor, porque está "de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley" y que tampoco coincide "con el 'no' de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos".

A la salida del Pleno del Congreso donde se ha producido la votación, Calvo ha reconocido que se trataba de un "día difícil" y se ha decidido por la "opción más compleja". "Es lo que hay que hacer en los días complejos", ha asegurado.

Preguntada por si teme alguna sanción por parte del grupo parlamentario socialista por saltarse la disciplina de voto, la exvicepresidenta ha apuntado que "siempre" asume las consecuencias de sus actos.