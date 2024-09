Cascajosa ante las críticas de "manipulación" por parte del PP: "No me siento marioneta de nadie porque no lo soy"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Concepción Cascajosa, se ha defendido este lunes de las críticas de "manipulación" por parte del PP y ha argumentado que es "una profesional", "muy orgullosa" de la labor que ha ido desarrollando en los diferentes ámbitos en los que ha estado.

"No me siento marioneta de nadie porque no lo soy. Y, de hecho, precisamente el hecho de ser funcionaria y de tener una trayectoria que, además, he podido labrar por mí misma, viniendo de un pueblo, sin conocer a nadie del ámbito de la profesión y sin tener ni padrinos ni madrinas, me ha ayudado", ha explicado Cascajosa en su última comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE para la contestación de preguntas antes de que termine su mandato el viernes 27 de setiembre y se reúna mañana el Consejo para abordar su continuidad.

Cascajosa ha respondido así a las acusaciones de los representantes del PP que la consideran "una marioneta del Gobierno durante los últimos seis meses". "Ha cumplido obedientemente el papel que le asignaron en el mes de marzo. Ha sostenido sin rechistar una maquinaria informativa de propaganda oficial que nunca antes se había conocido en RTVE", ha afirmado la diputada Macarena Montesinos, para después preguntarle si cree que "el plan del Gobierno para perseguir la desinformación debería aplicarse a la manipulación en RTVE".

De este modo, la presidenta interina de la Corporación pública ha solicitado "respeto" para todas las personas que trabajan en RTVE, en los servicios informativos de Televisión Española y, "sobre todo, para la labor que están haciendo a veces en condiciones muy difíciles". "Ojalá todos los profesionales pudieran tener autonomía, independencia para poder desarrollar su labor, insisto, también en cadenas autonómicas", ha subrayado.

También crítico se ha mostrado el senador 'popular' José Ángel Alonso, quien le ha interpelado si considera que su paso por la presidencia interina del Consejo de Administración de RTVE ha servido para algo positivo. "Le tengo que decir que me gustaría pensar que sí", ha replicado Cascajosa, mientras que el senador cree que este periodo "ha estado marcado por la falta de transparencia, por una politización extrema, por una absoluta falta de compromiso con la libertad de información".

La senadora del PP Miriam Bravo le ha preguntado si considera que los servicios informativos de RTVE han incorporado "a su agenda cotidiana los múltiples casos de corrupción que afectan a la familia del presidente del Gobierno", a lo que la mandataria ha respondido que "estos diferentes casos, que están judicializados, han tenido cobertura tanto los telediarios, como Radio Nacional, como el Canal 24 Horas, como en informativos territoriales, programas informativos diarios o no diarios, la web de noticias y redes sociales".

Bravo, por su parte, ha dicho que "la televisión pública se ha convertido en un altavoz de la máquina de fango y de bulos gubernamentales" y que lo que pretende el Gobierno "con la creación de una comisión de desinformación conformada por los ministros" es "controlar a los medios de comunicación como ya controlan a RTVE".

Tras ofrecer una serie de datos relativos a la presencia informativa de los casos que supuestamente afectarían al entorno de Pedro Sánchez, Concepción Cascajosa ha defendido "el rigor, la objetividad y la pluralidad" de las informaciones emitidas; ha destacado "el gran trabajo" que están realizando los profesionales de RTVE Verifica "durante estos meses de amplia actualidad informativa"; y el derecho de los profesionales de la Corporación "a realizar el trabajo periodístico siempre con autonomía y con independencia".

Finalmente, sobre las decisiones adoptadas tras detectarse un exceso de gastos en hoteles, viajes y dietas de la Corporación RTVE, ha explicado que el comité de auditoría de cumplimiento está realizando una labor para intentar "evaluar qué ha podido ocurrir con ese contrato" y que "va a haber el mayor de los intereses siempre" en buscar ofertas competitivas y "una política de racionalización de gasto en el ámbito de los viajes que tengan que realizar los profesionales".