Cascajosa (RTVE): "Me cuesta mucho pensar que la radiotelevisión pública tenga que renunciar a la audiencia"

Tezanos advierte que el nivel de polarización "en la comunicación" es "10 ó 20 veces mayor que en la sociedad"



SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha defendido que la radiotelevisión pública española debe "hacer cosas que otros no hagan" pero que eso no significa que no pueda competir por las audiencias. "Me cuesta mucho pensar que la radiotelevisión pública tenga que renunciar a la audiencia", ha afirmado.

En esta línea, ha remarcado que aunque "la percepción es que RTVE invierte mucho dinero público en contenidos", estos tienen una "rentabilidad social" mayor, como a su juicio revierten los contenidos producidos en lenguas cooficiales o el cine dirigido por mujeres.

Durante la mesa redonda 'La información y el estudio de la opinión pública como servicio público', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en El Escorial, la presidenta interina de RTVE se ha referido al "período convulso" que atraviesa la radiotelevisión pública en España y que requiere por su parte un trabajo más exhausto "en el plano interno que en el externo".

Además, ha reclamado "un nuevo Mandato Marco", cuya vigencia terminó en el año 2017, que proporcione estabilidad a la corporación y que conlleve una revisión de la financiación de la radiotelevisión pública en España. Este Mandato es el instrumento jurídico que concreta los objetivos generales y establece las líneas estratégicas de la función servicio público de RTVE.

Del mismo modo, ha puesto en valor una "implantación territorial" que no tienen los grandes medios de comunicación privados". Algo que, a su juicio, "significa que RTVE tiene la capacidad para proyectar lo que está pasando en todos los rincones de España".

EL ANTÍDOTO CONTRA LA POLARIZACIÓN

Además, Cascajosa ha explicado que la "radiotelevisión pública tendría que ser el mayor antídoto contra la polarización" y ha mostrado su intención de seguir trabajando en ese campo para "seguir escalando" entre los medios más confiables.

Para ello, ha mantenido que hay que "dar la máxima información posible" pero "contextualizándola" y enmarcándola en un contexto político y social. "No nos podemos quedar en el titular", ha subrayado.

Por su parte, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), José Felix Tezanos, que también ha participado en la rueda de prensa, ha explicado que "parece razonable" que la nueva situación política "pueda desembocar en un acuerdo en torno a una institución como RTVE".

Además, considera que "en la comunicación el nivel de polarización que aparece es 10 ó 20 veces mayor que el de la sociedad", por lo que ha apoyado el papel contra la polarización que ha defendido Cascajosa. "Todo lo que no es bueno para la sociedad no es bueno para la televisión", ha sentenciado.