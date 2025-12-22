Casi 6.000 voluntarios retiraron 10,96 toneladas de 'basuraleza' en 413 entornos terrestes con el proyecto LIBERA

LIBERA moviliza a 5.987 personas voluntarias que retiran 10,96 toneladas de basuraleza en 413 entornos terrestres - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi 6.000 voluntarios retiraron 10,96 toneladas de basuraleza en 413 entornos terrestres españoles durante la novena edición de la campaña '1m2 por el campo, los bosques y el monte' del proyecto LIBERA, puesto en marcha por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.

En un comunicado, los impulsores de la iniciativa señalan que, entre la 'basuraleza' más encontrada y caracterizada en los espacios terrestres, destacan las colillas, latas de bebida y piezas de plástico inferiores a 2,5 centímetros. Esta edición se ha celebrado entre el 29 de noviembre y el 14 de diciembre, en el marco Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre).

Los colectivos participantes en esta edición han utilizado la aplicación móvil 'Basuraleza' --desarrollada por el proyecto junto a las asociaciones Vertidos Cero y Paisaje Limpio--, la cual ha permitido a la ciudadanía acceder a recompensas, formaciones medioambientales, participar en el ranking nacional de voluntariado ambiental y registrar los residuos identificados para encontrar soluciones adaptadas a cada entorno.

En este sentido, para los voluntarios que han deseado realizar caracterizaciones más técnicas, también existe la aplicación 'e-Litter', orientada al registro detallado de residuos en ecosistemas terrestres. Toda la información recopilada se ha integrado en las bases de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y ha alimentado el 'Barómetro de la Basuraleza', el informe anual de LIBERA.

Para el coordinador de SEO/BirdLife del Proyecto LIBERA, Miguel Muñoz, "el movimiento social contra la basuraleza permite poner el foco en este problema ambiental, ya que ser conscientes del impacto que tienen nuestros residuos en el medio natural es una manera explícita y didáctica para reflexionar sobre la cantidad de residuos que generamos".

Por su parte, la responsable institucional del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Beatriz Barajas, ha añadido que "la campaña '1m2 por el campo, los bosques y el monte' vuelve a demostrar que la basuraleza sigue siendo un problema presente en los ecosistemas terrestres, pero también que existe una ciudadanía dispuesta a implicarse de forma activa en su solución".

Con esta convocatoria, LIBERA cierra su última campaña de ciencia ciudadana de 2025. En total, SEO/Birdlife ha contabilizado 25.500 voluntarios que han conseguido caracterizar más de 248.000 residuos y retirar casi 100 toneladas de basuraleza de 1.470 puntos repartidos en los diferentes entornos naturales de España, desde playas y mares hasta ríos, embalses y pantanos.

Asimismo, SEO/Birdlife ha destacado la colaboración con administraciones públicas, centros educativos, empresas y asociaciones, que han organizado numerosos puntos de recogida en todo el territorio, como el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), el Ayuntamiento de Radueña (Madrid), el Ayuntamiento de Maella (Zaragoza), y organizaciones como Cruz Roja, Organización Juvenil Española, Inetum y la Asociación del Deporte Español.