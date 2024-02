Cibercorresponsales llaman a buscar la fuente, información fiable y contrastarla para combatir los bulos en Internet

Celebran el Día de Internet Segura en un acto presidido por la Reina Letizia en Madrid



MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ana y Vania, participantes en el grupo de cibercorresponsales que promueve la Plataforma de Infancia, han llamado a buscar la fuente, información fiable y contrastar para combatir los bulos y la desinformación que circula por Internet y las redes sociales.

Así lo han defendido estas dos jóvenes representantes de La Pinza de Plataforma de Infancia durante su participación en los actos del 'Día de Internet Segura', un evento internacional organizado por las redes Insafe/INHOPE de Centros de Seguridad en Internet en Europa, con el apoyo de la Comisión Europea. El acto ha estado presidido por la Reina Letizia.

"Cuando tú veas una noticia, hay que intentar saber de qué fuente ha salido, es decir, si ha salido del Ministerio, si ha salido del Boletín Oficial del Estado (BOE), si ha salido de algún lugar fiable", ha explicado Ana, al tiempo que Vania ha apuntado que aprendió a hacer frente a los bulos gracias a un taller impartido por Maldita.es.

Junto a ellas, Alejandro y Amets han reflexionado sobre el contenido online desde el punto de vista de la juventud, en un espacio conducido por Victoria Arnau la periodista de Antena 3 y embajadora de 'Efecto Mil', una iniciativa de la Fundación Atresmedia que impulsa el buen uso de las redes sociales.

"Ante un problema o cuando vemos con nuestro teléfono móvil algo que nos preocupa, aquí tenemos dos opciones: Podemos ser meros espectadores, nos podemos quedar tumbados en el sofá haciendo scroll con nuestro teléfono móvil; opción dos, actuar y generar contenido para ayudar. Todos podéis ser parte del movimiento, todos podéis ser activistas positivos, todos podéis generar el cambio en las redes sociales", les ha trasladado a los jóvenes la periodista.

"LOS DÍAS MALOS NO SE SUBEN" A RRSS

En su charla han abordado temas como los efectos que generan los perfiles "perfectos", la influencia de los algorítmo en las publicaciones que sugieren las redes sociales, el odio que vierten algunas personas, los 'influencers' positivos o los bulos y las 'fake news'.

"Yo creo que todo el mundo necesita seguir a alguien, a un referente, e imitarlo en todo lo posible", ha reconocido Ana, de 16 años, quien ha indicado que hay que ver "también los límites, lo que es real, lo que no es real", y "ser conscientes" de que no todo lo que enseñan es lo que pasa en realidad. "Los días malos no se suben a redes. De aquí nadie va a subir un día que está llorando en su casa o un día que está mal o con fiebre", ha argumentado.

En cuanto a los riesgos que entraña para los usuarios seguir a este tipo de perfiles, Alejandro ha puesto el foco en el peligro que supone para la salud determinado contenido de "influencers sobre alimentos, que hay muchos que no tienen ni idea de lo que suelen hablar". "Puedes llegar a tener trastornos de conducta alimentaria (TCA), bulimias, por alimentos que estás privando que tu cuerpo necesita", ha indicado en relación con personas que recomendaban alimentarse sólo a base de líquidos.

Por su parte, Amets ha hecho hincapié en que la influencia de los algorítmo "es un problema grande" porque pueden aparecer publicaciones, incluso sin haberlas buscado, y "al final va calando dentro" y es "muy difícil salir". En este ecosistema, Vania ha puesto en valor perfiles como el del humorista, guionista y escritor Ángel Martín, que hizo públicos sus problemas de salud mental. "Y está muy bien porque la salud mental va muy ligada a la salud física y eso nos ayuda a entender cómo él pasó eso y cómo buscó ayuda", ha aplaudido la joven, de 16 años.

Sobre la presencia de odio en las redes sociales, Amets cree que es fácil porque los mensajes se pueden mandar "estés donde estés" y porque el "anonimato no ayuda", mientras que Ana lo atribuye a la "envidia" y Alejandro considera que hay que "pasar" de los comentarios de odio y que "tendría que haber más control de los creadores de las redes sociales".

En la segunda parte de esta jornada, Ángela García Valdés, técnico de Ciberseguridad para Ciudadanos de INCIBE, ha ofrecido una ponencia titulada '017, el botiquín de la ciberseguridad' sobre el teléfono de ayuda y consulta, gratuito, habilitado para emergencias de ciberseguridad. Finalmente, el evento ha acogido la entrega de premios de la segunda edición del concurso '¿Qué es para ti el 017?'.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA IA

La clausura de esta jornada ha corrido a cargo de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María Teresa Ledo, quien ha afirmado que "nunca antes" se había visto una transformación "tan rápida" como la que se está produciendo la inteligencia artificial.

A su juicio, ello ofrece oportunidades "increíbles" y "grandísimas". No obstante, Ledo ha avisado de que "la tecnología la usan todos, la usan los buenos, la usan los que no son tan buenos", lo que exige "tener unos altos niveles de conocimiento" y de "preparación".

Por último, la secretaria de Estado ha reconocido que la Administración pública tiene por delante el "reto" de aportar claridad sobre estas cuestiones. Además, ha instado a los participantes en la jornada --muchos estudiantes jóvenes-- a llamar al 017 cuando les surjan "dudas". "Ante cualquier contenido que os parezca raro, estamos ahí para ayudaros", ha manifestado, para después pedir que tengan su "propio criterio" y usen "bien la tecnología".