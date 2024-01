Colectivos trans piden el cese de Isabel García frente a Igualdad: "Si no hay destitución, ministra dimisión"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Colectivos trans se han concentrado este martes frente al Ministerio de Igualdad para pedir el cese de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, en una manifestación convocada por la Federación Plataforma Trans.

El acto ha tenido lugar a las 10:30 horas, cuando el colectivo ha intentado entregar en el Ministerio de Igualdad una petición a la que se han adherido más de 5.000 firmas que "exhortan" a Redondo al "cese inmediato" de García, según ha precisado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé en declaraciones a los medios. "No ha querido bajar nadie a recogerla", ha lamentado.

"Se acabó", "si no hay destitución, ministra dimisión", "si no hay destitución, fuera del orgullo", "si no hay destitución, habrá furia trans" o "el feminismo es inclusivo" han sido algunos de los lemas que han gritado los participantes.

"Hoy es un día triste para nosotros pero también lleno de rabia, porque no vamos a cesar hasta que esta mujer quede destituida y si no lo hace vamos a pedir la dimisión de esta ministra por incompetentes, y vamos a declarar al Partido Socialista un partido non grato en todos los orgullos", ha expuesto Cambrollé.

Asimismo, está previsto que los colectivos trans se reúnan en la tarde de este martes con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un encuentro previo al Consejo LGTBI, según han confirmado fuentes del departamento a Europa Press, que también han indicado que se trata de "una toma de contacto". Sin embargo, Cambrollé ha manifestado que exigirán el cese de García.

En concreto, las entidades convocadas para este encuentro son la la Federación Plataforma Trans; la Asociación de Familias contra la Intolerancia X Género; Apoyo Positivo; la Coordinadora estatal de VIH y sida; la Fundación Pedro Zerolo; la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans; Kaleidos; la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales Intersexuales y Más (FELGTBI+); GALEHI Asociación de Familias LGTBI, GAYLESPOL; Fundación Triángulo; y Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+.

En cuanto al Consejo LGTBI, este es un espacio de participación y encuentro entre las distintas Administraciones Públicas, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil y tiene el objetivo de "dotar de mayor transparencia y eficacia a las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de trato, no discriminación e inclusión social de las personas LGTBI, y a aquellas otras políticas que, por su especial impacto sobre esta población, deben ser conocidas e informadas por las organizaciones que representan a estas personas".