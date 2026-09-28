Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo

Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 0:00
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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 27 de septiembre, ha estado formada por los números 43, 23, 33, 25, 34, 15. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.119.866,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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