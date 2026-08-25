MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 25 de agosto, ha estado formada por los números 22, 42, 27, 10, 5 y 17. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.110.800 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías no 5 de Salamanca, situada en la calle María Auxiliadora, 20 Local 2. El acertante ha ganado un premio de 3.950.351 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 32 de Vigo (Pontevedra), situada en la calle Pintor Ramón Buch, 3 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.