MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 19 de agosto, ha estado formada por los números 48, 35, 40, 26, 4 y 41. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.578.771 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº33 de Granada, situada en Plaza Larga, 8; en la nº2 de Ca'n Picafort - Santa Margalida (Illes Balears), situada en Isabel Garau, 22; y en el Despacho Receptor nº 49.675 de Lugo, situado en Ronda do Músico Xosé Castiñeira, 28.