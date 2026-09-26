MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 26 de septiembre, ha estado formada por los números 17, 16, 49, 34, 46 y 45. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.481.880,5 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.