Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 16 de octubre

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 16 de octubre, ha estado formada por los números 15, 7, 35, 22 y 16. Las estrellas son 6 y 4. La recaudación ha ascendido a 47.991.642,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº413 de Madrid, situada en Marqués de Zafra, 38.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 59 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Es Castell (Illes Balears), situada en San Jorge, 39 C.