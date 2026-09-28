MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 27 de septiembre, ha estado formada por los números 21, 33, 35, 12, 51. El número clave (reintegro) ha sido el 2. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.890.365,50 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 17.900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).