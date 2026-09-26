MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 26 de septiembre, ha estado formada por los números 3, 9, 10, 30, 36 y 45. El número complementario ha sido el 26, el reintegro el 4 y el Joker el 7368894. La recaudación total ha ascendido a 10.845.014 euros.
En el sorteo de hoy no han aparecido acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos). Ante esta ausencia de premiados, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote para la próxima jornada, en la que un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar hasta 28,5 millones de euros.
Por otro lado, de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) se han registrado cuatro boletos acertantes. Los agraciados han sido validados en la Administración de Loterías número 16 de Gijón (Asturias), en la número 1 de Fabero (León), en la número 1 de Yuncos (Toledo) y en el Despacho Receptor número 12.835 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).