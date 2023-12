Comprobar números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad 2023

Una persona elige un décimo de la administración de lotería Doña Manolita de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 14 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EDIZIONES) -

El Sorteo de Lotería de Navidad 2023 repartirá 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2022. Si durante esta mañana no has podido estar atento al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y no estás seguro de si los niños de San Ildefonso han cantado tu número o no, estate atento a esta noticia, donde podrás comprobar los números que han llevado los principales premios.

Recuerda que los premios están exentos hasta los 40.000 euros. Si tu décimo ha sido premiado con una cantidad inferior, el montante va íntegro a tu bolsillo. Si tienes uno décimo de los 'premios mayores', Hacienda va a retener el 20% en concepto de impuestos a partir de los 40.000 euros. Es decir, que si te ha tocado el 'Gordo', hay que restarle estos 40.000 euros exentos de impuestos a los 400.000 del premio y a partir de ahí calcular el 20% que se va a Hacienda. En total, acabarás recibiendo 328.000.

Otro detalle importante a recordar es cómo cobrar el premio si has hecho participaciones. El organizador de las participaciones es el que asume el deber de repartir el premio. La OCU recomienda que no vaya, cobre el premio, y luego reparta el montante entre el resto de los ganadores, ya que se podría interpretar como una donación, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. La organización recomienda ir a la entidad e identificar a todos los participantes.