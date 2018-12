La Conferencia Episcopal y la Comisión Islámica de España defienden la clase de religión musulmana en los colegios

Publicado 13/12/2018 17:42:55 CET

El director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, (CEE), Manuel Barrios, y el secretario de la Comisión Islámica de España (CIE), Mohamed Ajana Elouafi, han defendido el derecho de los musulmanes a elegir la clase de Religión para sus hijos en colegios e institutos.

En una entrevista conjunta a la web de periodismo contra el odio 'Salam Plan' con motivo del Día Contra la Islamofobia que se celebró este miércoles, Barrios ha subrayado que los padres tienen "todos los derechos del mundo" a que sus hijos reciban clase de religión "conforme a sus valores". "Es un derecho fundamental que hay que respetar", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que le "duele" que "hay colegios y comunidades donde no se les permite tener profesores de su religión. "Eso no es aceptable. Si se cumplen las condiciones, hay que ofrecerlo", ha apuntado.

Por su parte, Mohamed Ajana, ha recordado a los responsables políticos que la clase de religión islámica es "un derecho que dan las leyes, no es un favor que hace el director del colegio". Así se estableció en el artículo 10 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España de 1992, en aplicación del artículo 27.3 de la Constitución Española.

Ajana ha agregado que "la clase de religión, sea islámica o sea otra, se hace de forma ordenada y por personal autorizado". "Tanto el libro en sí como el proyecto curricular han sido aprobados y supervisados por el Ministerio de Educación", ha precisado.

Hasta el curso actual, había 45 profesores de religión islámica en toda España, para un alumnado potencial de 290.000 alumnos, según el Observatorio Andalusí.

Acerca de la unidad didáctica sobre "el terrorismo en España", que se impartirá a los alumnos de 4º de la ESO, y que ha sido elaborada por los ministerios de Educación e Interior, Barrios y Ajana han pedido que se consulte a los representantes de la comunidad musulmana para diseñar este tipo de contenidos.

La unidad, según recoge la web 'Salam Plan', se refiere a los atentados del Daesh o Al Qaeda y emplea términos como "terrorismo yihadista" o "terrorismo islamista" y se asegura que el objetivo de estos terroristas es "implantar un califato bajo una interpretación ortodoxa de la sharia, la ley islámica".

"La yihad en el Islam tiene otra interpretación más espiritual", ha explicado el representante de la Iglesia Católica, al tiempo que ha añadido que "no se puede aceptar" la afirmación de que el terrorismo de grupos como Al Qaeda o Daesh responda a una "interpretación ortodoxa" del Islam.

'Yihad' significa "esfuerzo máximo" en árabe y en su aplicación teológica musulmana implica el esfuerzo personal por mejorar uno mismo y el entorno. Incluye también una opción de defensa armada en caso de ser atacados y por decisión de un Estado, tal y como ha recordado Mohamed Ajana.

En torno a la polémica sobre la titularidad y uso de la mezquita-catedral de Córdoba, ambos representantes religiosos han asegurado que no es un asunto que les preocupe y que no está en su agenda. "Es un tema que no está sobre la mesa actualmente", ha indicado Ajana. Por su parte, Barrios opina que es "una polémica creada falsamente por otros motivos" y que no causa "conflicto" entre ellos.