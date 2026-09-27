Congreso debate este martes una iniciativa de Sumar para financiar a universidades en el desarrollo responsable de la IA

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MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades debate este martes una iniciativa del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar relativa al establecimiento de una línea específica de financiación y a la creación de un espacio de reflexión y gobernanza compartida para la integración responsable de la inteligencia artificial en el Sistema Universitario Español.

La proposición no de ley propone al Gobierno que establezca una línea específica de financiación para las universidades públicas, destinada a apoyar el desarrollo de sus capacidades institucionales para una integración responsable de la inteligencia artificial.

Asimismo, insta al Ejecutivo a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y respetando sus competencias, un espacio estatal de cooperación, intercambio de experiencias y reflexión compartida sobre inteligencia artificial en la educación superior, liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), orientado a la elaboración de criterios y recomendaciones comunes en materia de evaluación, ética, integridad académica y buenas prácticas.

Sumar también quiere que el Gobierno favorezca la autonomía estratégica y el acceso equitativo a infraestructuras y servicios de inteligencia artificial, promoviendo soluciones interoperables, la protección de los datos educativos y científicos, el impulso de capacidades tecnológicas europeas y la disponibilidad de herramientas y recursos en todas las lenguas oficiales del Estado.

La formación reclama igualmente que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades promueva en el marco de la Unión Europea procesos regulatorios y políticas supranacionales de impulso y desarrollo de la investigación y aplicaciones propias en el espacio europeo de educación superior (EEES).