El Consejo de Europa adopta, con el apoyo de Unidas Podemos, un informe sobre derechos LGTBI crítico con Carmen Calvo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento del Consejo de Europa ha adoptado este martes, con el apoyo de Unidas Podemos, las resoluciones recogidas en un informe realizado por el parlamentario belga Fourat Ben Chikha sobre la violación de derechos LGTBI, en cuyo texto se hace critica del discurso de parte de las altas esferas de la política española y se refiere de forma directa a las declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la autodeterminación de género de las personas trans.

El documento recoge las declaraciones que la exnúmero dos del Gobierno realizó en una entrevista en la que aseguró que la autodeterminación de género de este colectivo ponía "en riesgo la identidad" del "resto de los 47 millones de españoles".

En el informe, recogido por Europa Press, el parlamentario belga recuerda que la abstención del PSOE en el Congreso permitió que esta norma no saliera adelante y que hasta 70 activistas trans se pusieron en huelga de hambre para pedir que se debatiera el texto en el Parlamento español.

Además, pone el foco en lo que ha calificado como "movimientos feministas anti-trans" que, a su juicio, "retratan" a este colectivo como "una amenaza para la sociedad, y en particular para las mujeres". También les acusa de "negar las identidades trans y no binarias" y de "sugerir" que "no se puede confiar" en que estas personas "sepan quiénes". "Y representan a los padres que apoyan a sus hijos trans como delincuentes", apunta el texto.

"El discurso desde los más altos niveles políticos ha legitimado la violencia contra las personas trans y la negación del cuidado", añade el informe.

De hecho, España vuelve a ser nombrada en el documento en relación al caso de Samuel, el joven que fue asesinado a golpes en A Coruña, como un ejemplo, señala el parlamentario, del crecimiento de los episodios de violencia que, en general, se están registrando en todo el mundo contra las personas LGTBI en los últimos meses.

El texto ha salido adelante con el apoyo de Unidas Podemos, representado en este debate por el portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, quien ha "agradecido profundamente" la "calidad" del informe, así como el "trabajo de la "sociedad civil" para "reivindicar derechos y libertades" del colectivo. En su intervención, ha defendido también la labor del Ministerio de Igualdad en esta materia y ha asegurado que este legisla para lograr la igualdad del colectivo LGTBI. La formación morada ha votado a favor del texto.

Mientras, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha enviado un comunicado rechazando el texto al considerar que , especialmente, el punto en el que se refiere a Calvo y a la postura del movimiento feminista en España, aporta datos "falsos", "incompletos" y con "omisiones". Además, denuncia que se refiere al movimiento con "expresiones insultantes" que, a su juicio, "buscan acallar las voces críticas con las leyes que permiten la elección del sexo registral".

"El informe muestra un claro sesgo ideológico que busca no proteger derechos, si no promover la difusión de teorías acientíficas y profundamente contrarias a las políticas europeas en materia de igualdad entre mujeres y hombres", apunta la entidad.