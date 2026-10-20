La dana Adam afronta su último día de tormentas, con las lluvias centradas en Baleares, según Meteored

Un hombre atraviesa con un perro una zona inundada, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvias torrenciales asociado a la dana de gran impacto Adam vivirá hoy su último capítulo, según el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas. La actividad tormentosa se concentrará sobre todo en Baleares. Mientras tanto, en Cataluña los chubascos han ido remitiendo a lo largo de la madrugada y quedarán desactivados los avisos meteorológicos, salvo en el Ampurdán.

Viñas ha explicado que la dana principal se sitúa hoy en el Cantábrico e influye sobre el norte y el este peninsular, así como sobre Baleares. Por su parte, hay otra dana al oeste del archipiélago canario. En este contexto, se producirán chubascos en el Cantábrico, el área pirenaica, algunas zonas de Cataluña y del interior del este peninsular, Baleares y las islas occidentales de Canarias.

En especial, ha puesto el foco en el archipiélago balear, donde se están registrando fuertes tormentas desde primeras horas del día, que continuarán a lo largo de la mañana y no remitirán hasta por la tarde en Menorca. Según ha explicado, la mayoría de los avisos meteorológicos por lluvias y tormentas son amarillos y quedarán desactivados a mediodía, excepto en Menorca, donde se mantendrá activo el aviso hasta las 18:00 por una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

En Cataluña, continuará el aviso amarillo por lluvias en el Ampurdán por una precipitación acumulada de 30 l/m2 en una hora. Además, durante todo el día habrá aviso por tramontana fuerte, con viento del norte o noroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (km/h) y olas de entre dos y tres metros. En líneas generales, el ambiente seguirá siendo fresco y las temperaturas bajarán en Galicia, Baleares y el suroeste peninsular.

De cara a los próximos días, se impondrá la estabilidad atmosférica, sin chubascos ni tormentas en el Mediterráneo ni en la mayor parte de España.

PRECIPITACIONES EXTRAORDINARIAS POR ADAM

Durante el fin de semana se registraron precipitaciones extraordinarias asociadas a la dana Adam. Desde el viernes, las cantidades más destacadas registradas por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar se recogieron en Pego (Alicante), con 631,6 l/m2; L'Atzúbia (Alicante), con 582,4 l/m2; Oliva (Valencia), con 570,4 l/m2; y Miramar (Valencia), con 565,8 l/m2.

A su vez, La Vall de Gallinera (Alicante) registró 560,6 l/m2; Villalonga (Valencia), 480,6 l/m2; y Rótova (Valencia), 446,8 l/m2. Además, la estación de Ibiza, Aeropuerto, registró 173,8 l/m2 el 18 de octubre, la cifra más alta registrada en 24 horas en esta ubicación desde, al menos, 1944, año en el que empezaron las mediciones.