La dana Adam deja hasta 13 carreteras cortadas en Alicante, Valencia, Córdoba y Sevilla

Una mujer y un niño observan una zona inundada, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece carreteras permanecen cortadas al tráfico este martes en las provincias de Alicante y Valencia, en la Comunidad Valenciana, y las de Córdoba y Sevilla, en Andalucía.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de diez carreteras de la Comunidad Valenciana continúan este martes afectadas por las lluvias. En concreto, hay siete carreteras afectadas en la provincia de Alicante y otras tres en la de Valencia.

Las carreteras con incidencias en Alicante son la AP-7, en Torre de la Horadada-Pilar de la Horadada, con desvíos por la N-332 y por la CV-941; la CV-678; la CV-700; la CV-727; la CV-728, en Pego; la CV-723, en Dénia; y la CV-729, en Beniarbeig.

En la provincia de Valencia son la CV-603 Masia del Racó-Tavernes de la Valldigna; la CV-673 Bellreguard; y la CV-683, en la Font d'en Carròs-Oliva.

Respecto a Córdoba, las vías afectadas son la CO-4103 entre Bujalance y Villa del Río y la CO-4207 entre Montilla y La Zarza. Además, en Sevilla está cortada la SE-6300 a su paso por Lebrija.

Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico pide a los conductores que eviten los desplazamientos en las zonas afectadas y que se informen del estado de las carreteras antes de emprender la marcha.