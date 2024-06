Ecologistas en Acción propone bici-máquinas para lavar la ropa y hornos solares para una transformación "ecosocial".

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha propuesto bici-máquinas para lavar la ropa y hornos solares para cocinar entre otras técnicas en un listado con el que quieren estimular el debate sobre la tecnología en el seno del movimiento ecologista y de la sociedad.

Ese es el tema sobre el que trata 'Técnicas humildes para el decrecimiento', el informe que la ONG publica este lunes 10 de junio con el que la organización defiende que para conseguir una transformación social real es imprescindible realizar una transformación de la tecnología que se utiliza en la actualidad.

En el texto, la ONG desarrolla un sistema de indicadores que pueda servir para valorar la idoneidad de las técnicas para una comunidad, basándose en el análisis de la intensidad en uso de materiales y energía, el tipo y la procedencia de los mismos, el nivel de complejidad en cuanto a especialización requerida, la jerarquía implícita en su diseño, y el uso y potencial democrático. A su vez, el texto también tiene en cuenta la circularidad, reparabilidad y el rendimiento de la técnica.

Así, la organización recoge técnicas que, además de no basarse en combustibles fósiles, pueden funcionar de manera descentralizada (sin exigir grandes concentraciones de recursos) y más "apropiable" por las comunidades productivas. En total, el listado toca propuestas relacionadas con la energía y la generación eléctrica; la construcción; la regulación térmica y confort; la producción, el procesado y la conservación de alimentos; el acceso y la gestión del agua; la movilidad y el transporte de personas y mercancías y la industria ligera.

"Obviamente, (estas técnicas) no tienen la misma productividad y prestaciones que las actuales tecnologías basadas en fuentes fósiles abundantes y baratas, pero la propuesta del movimiento ecologista no puede basarse en cambiar de técnicas para mantener el actual sistema de producción", indica la organización. En este sentido, destaca qque lo que pretende no es "proponer el uso exclusivo, en todo tiempo y sociedad, de este tipo de técnicas, sino mostrar las posibilidades de organizar otras formas de producción y de vida más acordes con los límites ecológicos y más "apropiables" socialmente".

Con este texto, Ecologistas en Acción quiere servir de incentivo a esos encuentros y debates con otros colectivos interesados en hacer de la búsqueda de técnicas alternativas una lucha real y presente, entre las otras que a día de hoy constituyen la agenda de los movimientos sociales.