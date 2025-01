Ecologistas instan a reducir emisiones "muchísimo más rápido" tras superar el 1,5ºC en 2024: "Nos va la vida en ello"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigas de la Tierra y WWF han lamentado el anuncio de Copernicus, que ha confirmado este viernes que el 2024 fue el primer año en el que el calentamiento global superó el 1,5ºC. En declaraciones a Europa Press, han instado a los gobiernos a que incrementen su acción para reducir "muchísimo más rápido" las emisiones.

En concreto, el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha indicado que el hecho de que el 2024 haya superado el límite de 1,5ºC muestra que los gobiernos "han fallado" a la hora de cumplir el primer objetivo del Acuerdo de París. Además, ha advertido que, al ritmo de emisiones actual, es "probable" que se sobrepasen los 2ºC --el segundo límite del tratado-- "mucho antes de mediados de siglo".

En líneas generales, ha subrayado que esto debería impulsar a los ejecutivos a reducir las emisiones de una manera "muchísimo más rápida". Asimismo, ha insistido en que se deben cumplir con las medidas "más restrictivas" y "ambiciosas" para luchar contra la emergencia climática.

Al respecto, ha puesto en guardia contra los países que lo jueguen todo a no superar los 2ºC y ha recalcado que el objetivo de 1,5ºC "no se puede ni se debe perder en la política internacional". "Esto es como los alumnos que repiten curso o que no sacan la materia Es decir, si has fallado, si has suspendido en tu examen de 1,5ºC, lo que no puedes pedir ahora es que te rebajen los criterios de evaluación para sacar buenas notas", ha criticado.

La responsable de Justicia Climática y Energía de Amigas de la Tierra, Cristina Alonso Saavedra, ha puesto el foco en aquellos que ella considera responsables de la situación, "los grandes 'lobbies' de la industria fósil y los gobiernos que los secundan, que permanecen inmutables ante una situación cada vez más catastrófica que está afectando a millones de personas".

Así, ha instado a no seguir invirtiendo en "falsas soluciones" como las compensaciones de emisiones o en tecnologías "no probadas" como los sistemas de captura y almacenamiento, que están llevando a la "destrucción" del planeta. "La única solución es abandonar sí o sí los combustibles fósiles, nos va la vida en ello", ha remarcado.

HAY QUE ACABAR CON LAS EMISIONES "ANTES DE MITAD DE SIGLO"

Por su parte, el responsable del Área de Clima y Energía de Greenpeace, José Luis García, se ha expresado de manera similar y ha señalado en declaraciones a Europa Press que el hecho de que el 2024 haya superado por primera vez el 1,5ºC es "muy preocupante y señal de que hay que actuar". "Lo que es llamativo es que la acción climática, la respuesta de los gobiernos, no vaya a esta velocidad ni a esta intensidad a la que va el cambio climático", ha lamentado.

En este marco, ha insistido en que lo que hace falta es una bajada "drástica" de emisiones y que se produzca "ya", ya que "con el tiempo que se ha perdido", sólo queda eliminarlas "lo antes posible". Según ha explicado, las emisiones mundiales "tienen que haber llegado a cero" antes de mitad de siglo y para hacer eso, la condición "necesaria e inevitable" es el abandono de los combustibles fósiles, causa principal de las emisiones.

Por último, el director de Conservación de WWF España, Enrique Segovia, ha calificado el anuncio de Copernicus como "una mala noticia". En la línea del resto de portavoces, ha señalado que tiene que servir de "acicate" para "acelerar e incrementar las medidas que hay que poner en marcha": dejar de quemar combustibles fósiles, acelerar la producción de energías renovables y restaurar la naturaleza.

Por otro lado, ha querido resaltar la importancia de la labor de Copernicus en el momento actual, donde hay "cierta propagación de bulos" y "negacionismo". Desde su punto de vista, es clave que Copernicus siga mandando estos servicios y que "toda Europa esté absolutamente comprometida con el seguimiento científico de la evolución del clima ya que permite "sensibilizar" y "tomar decisiones oportunas".