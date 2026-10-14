España registrará una bajada generalizada de temperaturas el fin de semana y lluvias intensas en Levante

Un hombre en una frutería, en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo registrará un cambio significativo en España de cara al fin de semana, con una bajada generalizada de temperaturas y un episodio de precipitaciones intensas en Baleares y los litorales mediterráneos, según la nota informativa emitida este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el aumento de la inestabilidad, más destacado en el área mediterránea, vendrá provocado por la elongación de una vaguada sobre la Península y por el probable aislamiento de una dana al norte de esta.

Por otro lado, la disposición de las altas presiones en el entorno de las Islas Británicas y el mar del Norte propiciará la entrada de una masa de aire más frío. Esto provocará un descenso generalizado de las temperaturas, lo que favorecerá que los valores tiendan a normalizarse.

Según AEMET, el incremento de la inestabilidad irá acompañado de la entrada de un flujo húmedo en prelitorales y litorales, por lo que es posible que se produzcan precipitaciones intensas y persistentes en zonas de Baleares y en la vertiente mediterránea peninsular. Asimismo, también podrían registrarse chubascos en otros puntos del interior peninsular y en el Cantábrico.

No obstante, el organismo estatal indica que hay una "importante incertidumbre" respecto a la posición de la dana y la vaguada, así como a la de los flujos en superficie. Por lo tanto, también existe una "importante incertidumbre" sobre la distribución y cantidad de las precipitaciones.

Con la información actualmente disponible, el organismo estatal ha señalado que lo más probable es que el episodio de precipitaciones intensas comience el sábado. Durante esa jornada, un sistema frontal afectará al Cantábrico, mientras que se desarrollarían chubascos y tormentas en puntos del interior.

En la segunda mitad de la jornada, las precipitaciones tenderían a intensificarse y a extenderse al archipiélago balear y a la fachada mediterránea. El descenso de temperaturas sería generalizado y llegaría a ser incluso notable en el cuadrante noroeste peninsular.

Durante el domingo, el escenario más probable sitúa las precipitaciones más significativas en litorales y prelitorales mediterráneos y Baleares. Las lluvias serían intensas y podrían ser persistentes, lo que podría dar lugar a acumulados relevantes.

En esta jornada, también podrían registrarse chubascos y tormentas en otros puntos del interior. Además, las temperaturas volverían a descender en la mayor parte de la Península, de forma más acusada en la mitad oriental.

"Debido a que el episodio conlleva una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, es recomendable prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días", ha destacado AEMET.