Fallece el sacerdote y arquitecto César Ortiz-Echagüe a los 99 años

Archivo - César Ortiz-Echagüe en el Colegio de Arquitectos de Madrid, el 3 de abril de 2025. - PABLO PÉREZ-TOMÉ - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote y arquitecto César Ortiz-Echagüe ha fallecido este domingo en Madrid a los 99 años, según han informado fuentes de su entorno.

Sus familiares han informado de que el velatorio tendrá lugar durante hoy domingo y el entierro será mañana en el cementerio de La Almudena, en Madrid.

César Ortiz-Echagüe recibió en 1952 el premio anual de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1957 fue el primer español que ganó el premio Reynolds del American Institute of Architects por su proyecto sobre los comedores de empleados en la fábrica de la Seat en Barcelona.

En 1974 fue nombrado académico de arquitectura por la Academia de Bellas Artes de Baviera, a la que ya pertenecía Eduardo Chillida y en la que después entraría Antonio Tàpies.

Miembro del Opus Dei desde 1945, en 1983 fue ordenado sacerdote en Roma por Juan Pablo II, dedicándose desde entonces por completo a su ministerio sacerdotal, que ejerció en Alemania, Italia y España.

Trabajó en la puesta en marcha de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra (1967) y del santuario de Torreciudad (1975). Siempre consideró el proyecto del colegio Tajamar (Vallecas, Madrid) como su obra más querida.

A Ortiz-Echagüe se le conoce como "el Mies van der Rohe español" por su arquitectura de acero y vidrio muy racionalista. En los 60 se convirtió en embajador de la arquitectura española en Europa, con encuentros profesionales, intercambios y publicaciones.