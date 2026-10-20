Feijóo traslada su pésame por los fallecidos por la dana Adam e insta a tener prudencia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la Universidad Francisco de Vitoria, a 17 de octubre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su pésame por los fallecidos en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía ante el paso de la dana Adam, que ha causado estragos tanto en esas comunidades con en Baleares.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Feijóo se ha dirigido a los seres queridos de las víctimas para trasladarles sus condolencias.

Además, ha agradecido a "todos los que están trabajando en estas circunstancias tan difíciles". "Mucha prudencia a todos", ha concluido.

El temporal ha dejado por el momento un balance de tres muertos en la Comunidad Valenciana --un hombre localizado en un camping, una mujer con movilidad reducida y hallada en su casa, y otra mujer que perdió la vida tras meterse en el mar--, otra fallecida en Barcelona, que fue arrastrada por una riera, y otro en Málaga, tras caer una roca sobre su vehículo.