El fin de semana deja 15 muertos en las carreteras españolas, entre ellos 8 motociclistas y 1 ciclista

Vehículos circulan por la carretera A3 a la altura del km 6 durante la operación retorno del verano, a 30 de agosto de 2026, en Pinto, Madrid (España). Este año la operación especial comenzó a las 15:00 del viernes 28 y se dará por finalizada la medianoch - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas han fallecido en las carreteras españolas en 15 siniestros mortales ocurridos este fin de semana, entre ellos había ocho motociclistas y un ciclista.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, doce de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido siete colisiones y seis salidas de la vía.

La siniestralidad ha tenido lugar en Vitoria-Gasteiz (Álava), Torrelles de Llobregat (Barcelona), Los Barrios (Cádiz), Muros (A Coruña), Talayuelas (Cuenca), Loja (Granada), Oiartzun (Guipúzcoa), Fiscal (Huesca), San Millán de los Caballeros (León), Castro de Rei (Lugo), Valdés (Asturias), Husillos (Palencia), Dos Hermanas (Sevilla), Torrevelilla (Teruel) y Montserrat (Valencia).

La jornada con más víctimas mortales ha sido la del sábado 9 de septiembre, con nueve fallecidos en nueve siniestros mortales. El domingo perdieron la vida cuatro personas y el viernes, dos.

En el acumulado anual hasta el 13 de septiembre se llevan contabilizados 778 fallecidos en las carreteras, 44 víctimas en lo que va de mes.