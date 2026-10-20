El Gobierno aprobará una incapacidad temporal especial para los afectados por la dana Adam

Imágenes de uno de los rescates de los Bomberos. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes una incapacidad temporal especial para personas afectadas por catástrofes como la generada por la dana Adam en la Comunidad Valenciana. Así lo ha confirmado la Ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

"Vamos a tramitar un decreto ley que extiende la acción protectora de la Seguridad Social, al igual que se ha hecho en otros procesos con grandes catástrofes, con una incapacidad especial que protege a trabajadores con consecuencias por episodios como éste (la dana)".

Saiz ha trasladado su solidaridad a los afectados por el temporal que ha dejado cuatro muertos y ha aprovechado para reclamar la firma del Pacto contra el Cambio Climático. "No valen negacionismos y es importante que la ciudadanía sea consciente de la importancia de que todas las administraciones sumen esfuerzos para prevenir, y desde luego en estos momentos también acompañar".

Saiz ha confirmado, asimismo, la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un decreto que recoja la ampliación de la pensión de viudedad a las parejas no inscritas que acrediten dos años de convivencia y tengan hijos en común. Otras de las medidas que incluirá el decreto-ley es la modificación de la prestación CUME (Cuidado de Menores y jóvenes afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave) con el objetivo de extenderla más allá de los 26 años para casos de personas con un grado III de dependencia o con una discapacidad del 65%.

"Ésta es una medida importantísima que está a punto de ver la luz", ha argumentado la portavoz del Gobierno quien ha defendido la aprobación de las medidas a mes y medio de la convocatoria electoral.

"Son medidas muy maduras, que afectan al día a día de mucha agente y en esa coherencia de seguir gobernando llevamos ese importante paquete al Consejo de Ministros", ha concluido Sáiz.