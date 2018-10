El Gobierno confirma que estudiará recuperar los bienes públicos inmatriculados por la Iglesia

Publicado 11/09/2018 14:58:31 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado este martes que si en el censo de bienes inmatriculados por la Iglesia que está realizando el Gobierno se encuentra alguno que sea público, se procederá a hacer un estudio jurídico para ver cómo se pueden devolver al dominio público.

Delgado ha sido preguntada por este tema, tras su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, después de que el Ejecutivo asegurara en una respuesta parlamentaria que Justicia está elaborando una relación de dichos bienes inmatriculados.

En esta contestación al diputado del PSOE Antonio Hurtado el Ejecutivo especifica que, una vez finalizado el listado, se procederá a la publicación de los datos, "de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de Datos".

En este sentido, la ministra ha precisado que si en ese listado se encuentran bienes de dominio público, "se estudiará jurídicamente, en su caso, la reversión al dominio público". "Esto no significa que se vayan a reclamar o no", aunque ha recordado que los bienes públicos son "inembargables, imprescriptiles y no son enajenables".

En la respuesta parlamentaria se añadía que la Constitución protege estos principios y que, por tanto, "queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica".

UNA "OBSESIÓN" DE LA IZQUIERDA

También ha sido preguntada por este tema la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, quien ha asegurado que el Ejecutivo hará "lo que determine la ley", de manera que "si hay bienes públicos inscritos a nombre de otra entidad", en este caso la Iglesia católica, este "hará lo que tiene que hacer que es revertir la inmatriculación".

Esta recuperación de bienes sería "una buena noticia" para Unidos Podemos. Así lo ha manifestado su portavoz parlamentaria, Ione Belarra, quien ha calificado la situación actual como "el mayor expolio cultural" del país. "Esta situación hay que revertirla y recuperar la gestión pública de todos esos bienes y garantizar que la Iglesia paga sus impuestos", ha declarado.

También Ciudadanos se ha mostrado partidario, "como en todo lo que tiene que ver con los registros públicos", de que se cumpla la ley, mientras que el PP ha calificado el tema de la Iglesia como "una obsesión de la izquierda", junto con "la resurrección de Franco".

La portavoz de los 'populares' en la Cámara baja, Dolors Montserrat, ha criticado que el Gobierno se enfrente ahora a la Iglesia con "la gran labor social" que ha realizado, "sobre todo en la crisis económica". A su juicio, esta decisión es "una cortina de humo" de los socialistas para "dejar al lado los problemas reales de los españoles".